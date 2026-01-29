中市勞工局助青年勇敢追夢、銀髮族再發光 打造全齡就業支持鏈

因應人口結構轉變與勞動市場多元需求，台中市政府以「全齡共創就業新未來」為施政主軸，從青年到中高齡，打造不中斷的就業支持鏈。市府一方面透過「青秀樂台中 就業成功」方案與「摘星青年、築夢台中」計畫，協助青年穩定就業、勇敢創業；另一方面也同步建置銀髮人才服務據點，整合中高齡就業資源，讓不同世代都能在職場找到舞台，展現台中兼顧活力與溫度的就業政策成果。

勞工局長林淑媛表示，市府推動「青秀樂台中 就業成功」方案，依青年需求規劃職涯探索、求職準備及就業媒合三大服務階段，提供職業適性診斷、職場體驗、履歷健診、AI面試官等多元協助；並結合「獎勵青年就業計畫」，提供穩定就業獎勵金最高可達4萬3千元！此外，另推出「職能提升獎勵金」，鼓勵青年於就業一年內持續進修，最高可再領8千元。(見圖)

林淑媛局長指出，銀髮人才資源活化與運用，同樣是「全齡共創就業」理念的重要主軸，透過銀髮人才據點開發合宜工作機會，鼓勵熟齡人力加入職場，讓經驗與技術得以傳承，並促進世代交流合作，打造跨世代共榮的平台。勞工局近期於大甲區鎮瀾宮周邊增設「海線地區銀髮人才服務據點」，結合東區及豐原區既有銀髮據點，全面完善中市銀髮就業服務網絡，提供55歲以上或依法退休者專屬就業服務，包含求職媒合、徵才活動、職涯諮詢、就業促進及3C科技應用課程，並推動「樂齡就業五告讚Plus－五力全開」專案，首創月月有徵才活動，定期邀請友善企業提供適合職缺，加速就業媒合；另結合中央「五五就業促進獎勵」，勞工最高可申請6萬元獎勵，雇主每年最高補助30萬元，鼓勵銀髮人才續留職場。

中市就業服務處說明，已在全市設置27處就業服務據點提供完善一站式就業服務，有求職需求的市民朋友，可洽詢各就業服務據點(https://gov.tw/QkA )，亦可電洽市府總機04-22289111轉分機36100或36200洽詢。另勞工局補充，更多創業資訊可至「中市青年一站式創業服務站」臉書專頁，或前往「中市青年一站式創業入口網」(https://gov.tw/b1F)查詢。