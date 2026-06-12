中市勞工局助青年掌握職場趨勢 攜手上銀科技推跨域人才工作坊
▲半導體生產製造工程師 製造課長培訓工作坊(台灣美光專班)合照。
台中市政府勞工局將於7月23日辦理「HIWIN智慧製造×永續未來 跨域人才工作坊」，帶領青年走進上銀科技（HIWIN）進行深度企業參訓與面試媒合，協助青年瞭解智慧製造、永續發展及跨域職涯趨勢。勞工局表示，今年「青年前進重點產業工作坊」已辦理62場次，前進校園開課及安排企業參訪等活動，吸引高達1,945人次青年學子熱情參與，課程整體平均滿意度達90.33%，成效斐然。
勞工局說明，此次工作坊將解說智慧製造與企業品牌精神，探討「SDGs x STEAM：智慧製造技術與永續發展」等前瞻議題，並安排職涯發展與工作型態分享。現場更規劃「正式面試」與人才媒合交流環節，提供青年直接進入國際知名大廠的絕佳跳板。此次招募對象為：大專校院應屆畢業生或畢業2年內青年（目前在職可），歡迎文、商、管等「非理工科系背景」的跨域人才報名，若具備語言、永續或檢定等各式證照，審查後將擇優錄取。
勞工局長林淑媛表示，青年在學期間如能提早具備職場認知，充分了解職場發展所需能力，能有效降低職場新鮮人的挫折與徬徨。今年度的工作坊聚焦數位資訊、大數據分析、智慧機械、跨領域人才、智慧服務、半導體及生技醫藥等多項重點產業發展領域。
勞工局表示，統計今年「青年前進重點產業工作坊」開課至今，已辦理62場次，經問卷統計及同學回饋表示，透過課程安排能清楚瞭解產業前景及未來職涯發展輪廓，同學們對工作坊課程內容均給予高度肯定。在計畫預算額度內，為培育更多優秀產業人才，勞工局除原規劃64場次外，增加辦理6場次，今年度工作坊共計辦理70場次，以回應學子們的殷殷企盼。
「上銀科技跨域人才工作坊」報名期限自即日起至115年7月9日中午12:00截止，採線上報名(網址：https://forms.gle/WpJtB8bMNmY4Kug17)及上傳履歷，歡迎青年朋友踴躍報名，活動詳情請洽此案執行單位逢甲大學產學經營與人才培育中心，電話：04-24517250分機2411。
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