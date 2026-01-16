中市勞工局府提醒 小心打工陷阱 「三要七不原則」

隨著寒假及春節打工旺季來臨，台中市政府勞工局提醒社會經驗尚淺的青少年，打工應慎防誇大不實的徵才陷阱，避免淪為詐騙工具或蒙受財物損失。勞工局呼籲求職者務必落實「三大準備」並堅守面試「七不原則」，確保打工環境安全有保障。

勞工局長林淑媛表示，求職「三大準備」：面試前事先告知親友面試地點或請親友陪同、檢視徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司資料與評價；面試「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不任意簽約、證件不離身、不飲用、不從事非法工作。

(見圖)面試應注意事項。

勞工局舉例，曾接獲大學生反映透過社群平台應徵安親班魔術教學，工作內容是到安親班教授魔術表演，公司負責人透過Line進行面談後隨即表示錄取，並表示可先分期付款購買5萬元魔術道具，日後可以自行接洽魔術表演以賺取學費。該名大學生表示，直到寒假結束，公司都沒有安排到安親班教授魔術表演，也不接受退還分期購買魔術道具的費用，才驚覺遭到詐騙。

勞工局提醒，學生族群打工須留意徵才廣告的薪資福利是否合於行情，切勿因一時求職心切而降低警覺，尤其現今網路資訊發達，詐騙手法更是在Facebook、Line等社群平台推陳出新，呼籲青少年找尋打工機會時，要多方查證、小心謹慎，避免誤入求職陷阱。若有遇到疑似徵才詐騙的情形，可撥打165反詐騙專線，或可至勞工局網站查看相關資訊（https://www.labor.taichung.gov.tw/1706536/post）或洽詢勞工局04-22289111分機35607。