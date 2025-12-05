中市勞工局打造勞工最強後盾 推動律師陪同調解服務守護權益

調解會議現場

為讓勞工在面對勞資爭議時不再感到孤立無援，台中市政府勞工局持續推動「專業律師陪同調解」服務，由具備勞動法專業背景的律師協助釐清案情、提供協商建議，並全程陪同出席調解會議，協助勞工在爭議處理過程中更有底氣、權益不打折。

統計至114年10月底止，勞工局已受理3,551件調解案件，成功協助勞工爭取超過1億6,525萬元和解金，另有125人次獲得法律扶助，成效顯著。

勞工局長林淑媛表示，從近年案件趨勢觀察，工資爭議與資遣問題最為常見，許多勞工因不熟悉法令，加上心理壓力及資訊不對等，常在協商時處於弱勢。為減輕勞工負擔，勞工局透過「律師陪同調解」機制評估案件，只要符合法律扶助資格，即由局方委請具實務經驗的律師介入協助。在調解前提供法令說明、釐清爭點，在調解當日更全程陪同，提供即時專業判斷，讓勞工的每一項權益都能被完整守護。

此外，為協助勞工在爭議發生前即掌握自身權益，勞工局也提供免費律師諮詢服務。民眾如有工資、資遣、休假等勞動問題，可於週一至週五上午9時至12時撥打諮詢專線（04-2217-7268），或於每週一至週五下午2時至5時前往市府臺灣大道新市政服務中心，利用面對面諮詢提前釐清疑問、避免爭議擴大。