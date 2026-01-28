中市勞工局推動技能認證訓練 無人機操作、汽修等11班招生報名中

堆高機操作證照班實地演練。

▲堆高機操作證照班實地演練。

台中市勞工局今（115）年持續推動「短期職業訓練暨技能認證訓練計畫」，以實務導向課程協助勞工提升專業技能。今年更首創辦理「遙控無人機操作證訓練班」及「汽車修護乙級證照班」，以短期密集訓練與實務導向的課程，協助勞工拓展就業與職涯發展機會。

目前計畫共開設 11 個短期技術訓練班，涵蓋室內配線、固定式起重機、太陽光電、AI 應用規劃、美容、中餐烹調及寵物臨終服務等多元領域，預計提供 265 人次參訓機會。課程內容緊扣當前就業趨勢，讓學員能靈活對應不同類型的工作需求，目前各班次已陸續開放報名，歡迎在職勞工踴躍參與，利用短期密集的課程精進自我。

勞工局長林淑媛表示，隨著產業對專業技術需求增加，市府透過短期職訓讓不同背景勞工能在短時間內補足技能並降低進入新領域的門檻，今年更首創辦理無人機與汽車修護乙級專班，納入民航局證照訓練與核心維修技術以培育高階人才。今年課程涵蓋能源、餐飲與數位應用，學員可依自身條件與市場需求選擇合適領域，部分課程並同步規劃技能認證輔導，協助學員依職務需求報考相關專業證照，強化其就業條件與職涯發展的競爭力。

為了落實對多元族群的支持並提升整體勞動競爭力，勞工局今年特別針對新住民規畫「中餐烹調丙級專班」，透過實務操作與證照輔導協助其銜接餐飲產業需求；而職訓對專業技能的實質提升，也體現在去（114）年的成功案例中：原本從事廢水處理的學員阿文，在參加「室內配線乙級證照班」並取得證照後，已能從過去仰賴外包維修，轉為獨立判斷並修復電氣故障，顯示在職訓練有效提升實務能力與職場競爭力。

歡迎在職勞工把握機會，提升職場競爭力，設籍台中市之在職者為主；符合特殊資格者如新住民、身心障礙者、低收入戶或生活扶助戶、原住民及45歲以上中高齡者等，可享免費參訓。另為確保學習成效，學員繳交之保證金於出席達課程總時數三分之二以上者即可全額退還。