中市勞工局推職前訓練課程 釋出450名額中高齡特定對象免費

職訓後接軌職場，中市勞工局三月起，推出15班職訓、中高齡特定對象免費。（圖：中市府提供）

因應民眾轉職需求，台中市政府勞工局推出首期15班的職前訓練課程，釋出450個參訓名額，不僅聚焦一技之長，更整合「就業媒合」與「政府獎助措施」一條龍服務，力拼學員訓後接軌職場，協助待業民眾在專業培訓與津貼支持下，重拾信心、穩定就業。

勞工局長林淑媛表示，今（115）年規劃六大類共30班職前訓練，第一階段因應人工智慧快速發展，AI應用已逐漸成為各行各業的重要核心能力，特別規劃包含AI人工智慧與數據分析、AI多媒體商業設計、AI應用社群行銷電商、行政人員雲端AI應用及首辦居家清潔收納、持續辦理熱門的銀髮族增能活動設計指導員，坐月子服務培訓班，另外還有一直都熱度不退的餐飲類課程，包括健康養生烘焙及點心暨咖啡調飲培訓班等。

勞工局說，各訓練班上課為期約2個月，平日週一至週五白天上課，訓後就業或創業比例，歷年均維持8成以上水準。原從事餐飲業的小萍，為了照顧產後姊姊，首次接觸月子服務，產婦照顧常有似是而非的觀念，而現今網路資訊發達但拼湊式的學習難免事倍功半，因此參加「坐月子服務專業人才培訓班」整合式學習，完全符合需求。期間學習到產後體質調理藥膳茶飲設計與實作、產後修復按摩、坐月子保健營養及新生兒照護等完整且專業技術及技巧，結訓後順利接案，得到越來越多的產婦媽媽信賴。如今，漸有口碑，服務過的客人，也會口耳相傳，幫忙介紹客源，她持續努力累積經驗，且不定時的再回流學習，充實自我，接續考取保姆證照，精進更多元的服務能力。

勞工局補充，中高齡等特定對象參訓完全免費，參加全日制之職業訓練，特定對象訓練期間職業訓練生活津貼核發金額，如屬就業保險法之非自願離職者，會依參訓者勞工保險退保前6個月平均投保薪資之60%計算，或就業服務法之特定對象則以基本工資之60%（1萬7,700元）發給，讓學員能減輕經濟壓力，安心投入學習。有就業意願的待業民眾把握機會，踴躍參加職前訓練課程，為未來職涯開創更多可能。相關課程資訊及報名方式，請至台中市政府勞工局網站（https://www.labor.taichung.gov.tw/）或台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢，或電洽勞工局就業安全科（04）2228-9111分機35618、35619、35615詢問。（寇世菁報導）