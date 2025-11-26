中市勞工局推青創電商輔導 十組青年品牌展現電商行銷新能量

為提升青年創業者品牌營運與電商行銷能力，台中市政府勞工局辦理「青創團隊電商專案輔導」，採「全日實戰課程」結合「一對一深度陪伴」之模式，自報名者中遴選十組具發展潛力之品牌進入輔導流程，並以集中排課、客製化諮詢及成果追蹤機制，強化青年品牌對市場趨勢、平台營運及內容行銷的掌握度。（如圖）

勞工局長林淑媛表示，電商專案輔導為期兩日之實戰課程，由業界具專業經驗之講師授課，從電商平台建置、社群內容策略、廣告投放架構至 SEO 與關鍵字行銷等面向，協助學員奠定完整知識基礎。

第二階段則依品牌需求媒合專業顧問，提供十小時以上的一對一深度輔導，從品牌調性、受眾輪廓、產品定位到銷售節奏進行系統性盤點，使青年能明確掌握營運方向，並有效提升數位行銷效能。

勞工局說明，此計畫共輔導十組青年品牌，有90%品牌完成官網建置或網站優化作業，整體品牌曝光度平均提升35%–60%，社群觸及率成長40%以上；另有超過七成品牌在官網瀏覽量、商品頁停留時間及關鍵字搜尋等指標上呈現明顯成長。在銷售績效方面，多數品牌採用內容節奏重整與受眾標籤優化後，線上導流至實體門市之成效提升20%–30%，顯示此計畫於量化及質化層面皆具實質效益。

勞工局表示，青年品牌「部落堂弟製販所」、「勘端社」、「晴織雨舞手創生活」、「好力人生」等均透過品牌定位釐清、產品策略調整與銷售節奏重整，有效建立線上與實體通路間之良性循環，並成功建置或優化品牌官網，提升整體識別性及營運效率。

勞工局補充，此次電商專案成果建置專屬網站（網址：https://fg4.b52.myftpupload.com/），整合個別品牌之輔導歷程、輔導機制、品牌成果等資訊，提供市民及參與者查詢，除使專案服務資訊透明，亦強化成果展示效果，建構更完善之青年創業支持體系，協助更多青年品牌自創意構想到市場落地。