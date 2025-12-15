中市勞工局擴大推動照護技巧免費到宅指導服務

為協助外籍家庭看護工更快熟悉照護工作、提升居家照顧品質，台中市勞工局將於115年持續推動外國人「安心培力照護提升計畫」，由專業照護人員結合通譯人員，提供免費到宅、一對一的照護技巧指導服務，協助外籍看護工正確掌握照護知能，讓移工與被照顧者都能享有更安心、友善的照護環境。

勞工局長林淑媛表示，截至114年10月底，台中市外籍家庭看護工人數已達2萬3,656人，許多家庭在聘僱初期，常因語言隔閡、文化差異或照護經驗不足，導致磨合時間拉長，甚至衍生照護風險。為回應實際需求，勞工局持續推動照護技巧到宅指導服務，並於115年進一步擴大服務量能至150案次，期望協助更多家庭與外籍看護工建立穩定、有效的照護模式。

勞工局說明，每案到宅指導服務時間約100分鐘，指導內容依個案需求量身規劃，涵蓋基礎生活照護、移位與餵食技巧、傷口處理及健康管理等實務重點。服務過程由專業照護人員親自示範操作，並搭配通曉移工母語的通譯人員即時翻譯，透過實作練習協助外籍看護工正確學習照護技巧，降低操作風險。該項服務推動以來，深獲雇主與移工肯定，不僅有效縮短照護磨合期，也促進彼此溝通與信任。

為進一步提升學習便利性，勞工局也製作「輪椅篇」與「擺位篇」等居家照護常用技巧教學影片，提供四國語言版本，讓外籍家庭看護工可隨時以母語反覆學習，減輕照護壓力並提升照顧效率。相關影片已上架至勞工局YouTube官方頻道（https://reurl.cc/MM8gYW），歡迎多加運用。(見圖)