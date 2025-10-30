中市勞工局表揚績優視障按摩據點 邀民眾體驗手藝服務

中市勞工局表揚績優視障按摩據點，邀民眾體驗優質視障按摩師的精湛手藝，紓壓身心。（圖：中市府提供）

為提昇台中市優良視障按摩據點服務品質，促進公私雙向交流，市府勞工局辦理視障按摩據點聯繫會報，邀集各視障團體理事長及幹部、評鑑與輔導委員及視障按摩師等約130人參加，勞工局表示，將持續傾聽據點與按摩師聲音，透過公私協力合作，打造更加友善的就業環境，也歡迎民眾體驗視障按摩師的手藝，身心紓壓。

勞工局長林淑媛表示，透過召開聯繫會報，建立視障就業服務溝通平台，促進各據點經驗分享與凝聚共識，讓台中市視障按摩服務持續精進、穩健成長。勞工局將持續傾聽據點與按摩師的聲音，透過公私協力的合作方式，攜手打造更加友善的就業環境。

勞工局會中頒發績優據點獎狀及禮券，表揚今年從93家參與評鑑，脫穎而出的20家優良視障按摩據點，期勉持續提升專業與服務品質，讓台中視障按摩品牌持續發光發熱。此外，獲頒績優視障按摩據點也熱心分享經營心法與創新作法，包括善用各項電子支付平台，擴大市場觸及面，吸引年輕消費族群；與鄰近商家進行異業合作，串聯優惠活動與加值服務，打造互惠共榮的商圈生態圈；或是透過按摩師識別牌強化顧客互動，提供更具溫度與個人化的按摩體驗，深化顧客情感連結。會中有業者分享運用輔助技術，協助放鬆結締組織與舒緩肌肉緊繃的專業手法，展現視障按摩師持續精進專業、追求服務品質的用心。這些多元經驗交流，讓在場視障按摩師們獲益良多，氣氛熱烈。

勞工局指出，為協助市轄內各視障按摩據點成為民眾休閒紓壓的的首選場所，每年辦理「視障按摩據點評鑑計畫」，建立完善而公正的評鑑機制，評鑑內容涵蓋八大面向指標，包括整體空間設計、環境衛生清潔、消費資訊與權益、設備設施、環境安全管理、顧客服務品質、按摩師專業培育機制，以及品牌發展與創新等指標。通過評鑑的據點可獲得認證標章，不僅象徵服務品質的保證，也有助於提升品牌形象與市場競爭力，同時也希望協助視障按摩業者檢視自身優缺點，鼓勵視障按摩據點持續自我精進、創新經營。

勞工局補充，視障按摩據點聯繫會報，邀集各視障團體理事長及幹部、台中教育大學王志宏教授、台中啟明學校校長王敬儒、評鑑與輔導委員及視障按摩師等約130人參加，場面熱絡。台中市優良視障按摩據點共計105家，民眾可透過「台中市優良視障按摩地圖」（https://gov.tw/Xmn）或LINE熱點搜尋「#台中優良視障按摩」（https://lin.ee/RmcunVw），透過行動裝置定位功能，即可輕鬆找到離自己最近的優良視障按摩據點，歡迎市民多加利用，支持視障朋友的專業服務。（寇世菁報導）