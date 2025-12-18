中市勞工局陪伴新住民翻轉人生、穩定就業

產業鏈工作坊~美麗人生-臉部美容。

12月18日為聯合國訂定的「國際移民日」，也是我國的移民節。隨著新住民人口突破61萬人，其中台中市約有6萬5,000人，新住民朋友在努力適應台灣生活與文化之餘，也積極投入勞動市場，成為企業與社會的重要助力。為協助新住民順利就業，台中市政府勞工局推動「新住民就業促進計畫」，透過個案管理模式，提供量身打造的一對一就業服務，並規劃職能前導課程與產業鏈工作坊，協助新住民了解勞動法令與權益，透過職場參訪與工作體驗，釐清就業方向，順利銜接職業訓練或就業機會。

台中市就業服務處分享，小晴（化名）嫁來台灣多年，與丈夫育有兩名子女，長子為極重度精神障礙者，需長期照顧，使她多年來難以外出工作，幾乎沒有穩定收入。丈夫返臺後工作不順，加上投資失利累積債務，家庭經濟逐漸惡化。為貼補家用，小晴曾嘗試在家製作針織小物販售，卻因產能有限、利潤微薄，難以支撐家庭開銷。後續又因車禍留下後遺症，無法從事勞力密集或長時間工作，在經濟壓力與家庭衝突交織下，最終走上離婚之路，並面臨財產分割的法律程序，身心俱疲，生活一度陷入低潮。

在尋求就服處協助後，就服處就服員於深入會談中發現，小晴多年照顧家人的經驗，正是投入長照產業的重要優勢，於是鼓勵她報名「照顧服務員職業訓練課程」。即便在受訓期間仍須承受離婚與訴訟的壓力，小晴仍在就服員持續的關懷與鼓勵下，順利完成訓練，為人生踏出關鍵的一步。

就服處表示，結訓後，小晴成功媒合至日間照護中心擔任照顧服務員，並搭配「缺工就業獎勵」方案穩定就業至今。她感性地表示：「雖然我的家人不在臺灣，無法陪伴在身邊，但社工和就服員一路陪我走過低潮，讓我知道自己並不孤單。」

勞工局長林淑媛表示，許多新住民女性因肩負家庭照顧責任，加上缺乏支持網絡，求職之路格外艱辛。市府透過專業陪伴與整合式資源，協助她們逐步建立自信、穩定就業。她強調，穩定就業不只是找到一份工作，更是翻轉生活、走出困境的重要關鍵，勞工局將持續強化職業訓練與就業媒合，打造友善、多元的就業環境，讓每一位願意努力的新住民都能在台中找到立足之地。