中市勞工局青少年職業探索營 滿意度達98%

▲異國甜點暨飲品調製實務班。

為協助青少年提早認識自我、探索職涯方向，台中市政府勞工局持續辦理「青少年職業探索營」，透過系統化課程，引導青少年思考未來方向。114年度辦理12班次，共240名學員參與，整體滿意度達98%，獲得青少年與家長高度肯定。

勞工局長林淑媛表示，青少年在學習與成長階段，對未來職涯往往充滿想像與疑問，透過專業引導與實作體驗，可逐步累積對產業環境與工作內容的暸解，作為未來職涯規劃的重要參考，因此市府持續規劃辦理職業探索課程，幫助青少年能更充分認識職涯方向與產業發展趨勢。

勞工局指出，114年度參與學員中，男生占43.75%、女生占56.25%；年齡以15至20歲為主，占80%；學歷以高中職生最多，占64.58%。每梯課程為期5天、共30小時，課程主題涵蓋時下創意與科技等熱門領域，包括「漫畫遊戲美術角色創作坊」、「AI元宇宙創意影像設計實務班」、「異國甜點暨飲品調製實務」、「Podcast經營全攻略」及「Blender室內設計班」等課程，兼顧理論介紹與實務操作，讓青少年能親身體驗不同職業所需能力與專業要求。

勞工局分享，就讀長億高中的小欣，自國中起即養成收聽Podcast的習慣，對自媒體行銷深感興趣，得知勞工局開辦「Podcast經營全攻略」課程後隨即報名參加。透過課程學習節目錄製、主題安排、剪輯，以及口語表達與錄音等技巧，並親手完成一集節目作品，使其對相關領域的學習方向與未來發展更為明確。林淑媛局長強調，隨著科技與產業不斷進步，青少年具備職涯探索能力格外重要。未來勞工局將持續依據產業趨勢與青少年需求滾動調整課程內容，提供兼具啟發性與實務性的學習機會，陪伴青少年在不同成長階段，逐步建立清楚而穩健的職涯藍圖。