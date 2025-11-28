中市勞工局12月份辦30場徵才活動 提供逾700個工作職缺
台中市政府「富市台中 就業成功」12月系列徵才，邀集興立富、先進光電及穎崴科技等35家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才，提供超過700個優質職缺，歡迎市民朋友踴躍參加！
勞工局長林淑媛表示，經濟部最新統計資料顯示，中市114年第三季公司、商業登記奪下5項冠軍，自110年第2季起已蟬聯18季至少4項指標冠軍，其中「公司登記家數」較去年同期增加3,317家，「商業登記家數 」則增加3,259家，資本額成長率皆達4%以上，企業投資台中仍穩定提升，勞工局積極邀集在地企業提供優質職缺，協助市民朋友順利就業。
林淑媛局長進一步表示，此次「富市台中 就業成功」12月系列徵才廣邀在地多元產業，共邀請35家次廠商提供超過700個職缺，更規劃2場銀髮人才服務據點徵才活動；其中西班牙進口高級人造石材總代理商「興立富」開出薪資上看8萬元的丈量工務專員職缺，知名光學鏡頭研發製造商「先進光電」開出薪資上看6萬元的無塵室技術助理職缺，高性能半導體測試介面供應商「穎崴科技」則開出薪資高達5萬元的的Probe Card產品應用工程師職缺，歡迎市民朋友把握機會，踴躍參加！
中市就業服務處補充，市府12月仍辦理多場單一徵才，且12月17日及24日分別於「中市銀髮人才服務據點」及「豐原區陽明市政大樓」辦理月月有徵才活動。想了解更多徵才活動資訊請至台中市就業服務處官網（https://gov.tw/XJo）查詢，或電話洽詢台中市就業服務處04-22289111轉36100。
