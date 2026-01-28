中市化粧品公會攜手弘光科大 導入AI應用助業者轉型

研習由PIF 與 AI 文書專家現場演示「一站式PIF管理」。





今年7月1日起所有化妝品皆須完成產品資訊檔案（簡稱PIF）才能販售。臺中市化粧品工業同業公會與弘光科技大學化妝品應用系化妝品創研中心，共同舉辦「AI賦能美妝：從傳統邁向智能化的產業革命」研習，由PIF 與 AI 文書專家現場演示「一站式PIF管理」，加上數位轉型與自動化教練指導「零人力自動化」，輔導及幫助業者跟上政府法令腳步，轉型智能化。

妝品系系主任黃文盈表示，《化粧品衛生安全管理法》要求業者建立的產品履歷，涵蓋配方、成分、製造、安全性與功效佐證等資料，由專業安全評估人員簽署，目的在於強化自主管理與保障消費者安全，自113年7月起分階段推動，並於今年7月起將全面實施，去年開始許多業者向公會及系上求助，因此，特地和公會於1月寒假期間，在學校國際會議廳舉辦這場研習，讓業者學會善用AI完成PIF。

參加研習的化妝品業者、幹部打開筆電試著同步操作，聚精會神聆聽。

研習當天，國際會議廳200個座位坐無虛席，擠滿化妝品業的老闆與菁英。臺中市化粧品工業同業公會輔導理事長陳科仰指出，大家放下手邊的工作齊聚一堂，只為了搞懂一件事：「當 PIF 遇上 AI，我們該如何搶回時間與利潤？」法規越來越嚴，PIF 文件像一座翻不完的大山，公會藉由連結學界、專家，共同為業界移平這座大山。

上午研習，由PIF與AI文書專家Hank老師講授「一站式PIF管理」，把原本需要數天的人力作業，用AI系統縮短成「上傳即完成」，並且手把手一步一步示範；下午研習，則由數位轉型與自動化教練Kevin老師教授應用AI「零人力自動化」，示範利用 Gemini 3 與 n8n 工具，讓電腦幫忙24小時的工作。

陳科仰表示，法規越來越嚴，人腦算不過電腦，加上人力成本高漲，「你不一定要會寫程式，但你必須懂得如何讓 AI 為你效勞。」才能夠跟上「光速產出」的時代趨勢，研習活動的實戰演練，讓所有前來參加的業者、幹部，聚精會神目不轉睛地聆聽，並打開電腦試著同步操作，只要勇於面對，大家就能通過法令考驗及數位轉型浪潮，如果業者還有需求，公會將加開研習場次。

