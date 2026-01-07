中市北區三民路人本改善開工 安全與動線全面升級

記者張秉淞／臺中報導

中市「三民路」是北區重要的交通要道，串聯一中商圈、中友百貨、臺中科技大學、臺中公園及第二市場等熱門景點；中市府高度重視市區人行安全與道路品質，中市府建設局斥資8,029萬元推動「北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」並成功爭取中央補助經費，全面增設實體人行道加寬至4公尺，今（7）日由建設局長陳大田與衛生局長曾梓展共同代表市長盧秀燕主持開工典禮；工程完工後，將全面改善行人安全與行車動線，打造更安全、舒適的城市道路環境。

陳大田表示，市府建設團隊落實市長盧秀燕「以人為本」的城市發展理念，近年陸續推動忠明南路、進化路、進化北路等多項人行環境串連改善工程；此次針對三民路三段進行改善，該路段行經臺中科技大學、一中商圈及中友百貨等重要節點，不分平假日人潮絡繹不絕，惟既有人行空間狹窄，學生與行人常需與車輛爭道，行走安全風險較高。市府因此啟動人本改善工程，期盼完工後提供更寬敞、安全的步行空間，讓學生通學、市民日常通行更加安心，逐步打造友善且安全的行人環境。

曾梓展表示，安全、友善的步行環境不僅是交通議題，更是公共衛生的重要一環，尤其對長者而言更是走出家門、融入社區的重要基礎。三民路沿線鄰近學校、商圈、市場及醫療院所，人流密集，完善且平整的人行空間可有效降低跌倒與行人事故風險，讓長者外出活動、就醫或日常採買更加安心，也有助於鼓勵市民多走路、培養健康生活型態。透過此次以人為本的改善工程，讓學生通學、市民日常通行更加安全舒適，從源頭守護市民健康，打造高齡友善、宜居又健康的城市環境。

陳大田指出，此次工程成功爭取內政部國土管理署補助4,014萬5,000元，特別感謝在地立法委員協助爭取中央經費，以及地方議員與里長的全力支持，讓計畫得以順利推動。未來市府將持續與中央及地方攜手合作，打造更安全、友善的步行城市，提升市民整體生活品質。

建設局說明，「臺中市北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程」全長約904公尺，工程內容包括將實體人行道拓寬為2至4公尺、改善道路燙平面積約2.2公頃、增設無障礙斜坡道43處、庇護島12處，以及5處路口號誌纜線下地等設施；完工後可大幅提升行人通行安全，並改善整體都市景觀品質。

此外，除了辦理道路燙平作業外，也設置行人安全停等區，有效降低行人穿越車道的風險；在都市景觀方面，透過號誌纜線下地及路燈與號誌共桿設置，營造更整潔明亮的街道風貌。同時於重要路口增設偏心左轉車道，縮短車輛等待時間，進一步提升交通效率與通行品質。

建設局表示，三民路三段工程施工期間可能造成周邊居民與商家部分不便，敬請體諒與包容，並呼籲民眾通行時注意工區安全，依現場人員引導方向行走，以維護自身安全。未來市府將持續推動人本交通及道路改善工程，逐步完善臺中的無障礙與安全環境，打造宜居、安心的幸福城市。

斥資8,029萬北區三民路人本改善開工！串聯商圈校園，行人安全與動線全面升級。（中市府建設局提供）

