中市北屯區議員擬增1席 綠營新潮流推人選起跑

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市北屯區下屆市議員選舉因人口增加，應選席次可能6加1成為7席，綠營新潮流方面，交通部長陳世凱、前立委林靜瑩辦公室主任陳信秀，今天宣布競選起跑，反共繞舌歌手閩南郎(陳柏源)尚未發布，綠營至少3人以上將陸續表態，藍營方面有盧秀燕助理的運動局專員吳宗學等5人，加上前台中市政府新聞局長吳皇昇加入民眾黨表態，可能有超過8人要選議員。

「大家好，我是陳信秀，向所有的朋友報告，我決定投入台中市北屯區市議員的選舉！」陳信秀向本報表示，即日起投入北屯選議員，以爭取民進黨北屯第3席次為目標，發揮在世凱議員及靜儀委員身邊基層服務經驗，讓北屯進入「轉大人」黃金時刻。

廣告 廣告

閩南郎(陳柏源)陣營表示，還沒確定參選，有消息會第一時間發布。

民進黨台中市黨部主委許木桂說，北屯確定提名3席參選議員，有1席婦女保障名額，現任議員謝家宜，以及曾朝榮兒子曾咨耀都會參選，另一席尚未確定，原則上在農曆年前、2月4至10日開放登記，若超過3席就要初選。

北屯區現有議員6席為藍4席、綠2席，藍營方面，現任沈佑蓮、賴順仁爭取連任，包括曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，及仁和里長張永漢，陸續掛出看板爭取出線。

前台中市政府新聞局長吳皇昇加入台灣民眾黨，有意投入北屯，民眾黨台中黨部主委陳清龍稱將提名1人參選，而若因北屯人口增加再增1席議員，藍綠、民眾及無黨都有機會擴大版圖。

北屯區市議員參選踴躍，現任曾朝榮兒子曾咨耀在昌平路掛看板。(記者黃旭磊攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨市議員預計2/4至2/10受理登記 台中加原住民擬提35席過半

何欣純合體台中24議員掛看板 民進黨部：團結迎勝選

涉助理費案 民進黨前彰化縣議員江熊一楓被收押

遭指呼應中共……鄭麗文怒斥美智庫造謠 綠揭「弱化台灣」鐵證回擊

