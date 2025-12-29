中市北屯區議員陳成添交棒 由盧秀燕子弟 吳宗學接棒

國民黨台中市北屯區市議員陳成添(圖右)

已宣布2026年不尋求連任，並傾全力協助年輕世代擬參選人吳宗學投入(圖左)該區市議員選舉，傳承其服務與延續地方建設。



吳宗學在台中市運動局服務7年，參與國民暨兒童運動中心、台中巨蛋等多項重大體育建設，並推動全民運動及運動員獎勵制度。其歷經立法院國會助理、市府幕僚，具備完整的實務歷練並且熟悉北屯在地民意，成為北屯區一股新戰力。

台中市議員第8區（北屯區）現任國民黨陳成添不尋求連任，並傾全力協助年輕世代擬參選人吳宗學投入該區市議員選舉。陳成添指出，在吳宗學身上看到與他一樣的服務熱情，更重要的是他懂地方的需要！

不在拚連任的陳成添力挺吳宗學說，「在宗學身上，我看到與我一樣對於服務的熱情，更重要的是他懂地方的需要！」此外，服務市民也是吳宗學10年來持續努力的目標與動力。

吳宗學指出，10年來看著北屯從地方型城市逐步成為台中人口移入最多的區域，他深刻體會城市進步，需要傾聽民意、務實推動，希望能成為真正反映民意、推動建設的橋梁。

吳宗學感謝市長盧秀燕一路以來的提攜與指導，更感謝議員陳成添願意傳承、支持青年接班。他強調，未來將以10年在地方、國會、市政的歷練為基礎，秉持務實、誠懇、專業的精神，繼續深耕北屯、傾聽鄉親的聲音，爭取更完善的建設與福利。

33歲的吳宗學，畢業於彰化師範大學研究所。退伍後即投入公共事務，加入當時立法委員盧秀燕的服務團隊。憑著心中服務鄰里的一腔熱血，紮實地從實習秘書做起，從了解民眾需求做服務開始到爭取在地重大建設，一步一腳印的累積豐富的經驗。