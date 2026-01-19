中市北屯就業服務再升級 每週2駐點公所加碼銀髮專案諮詢

《圖說》北屯區長陳宗祈（右）現身相挺就業服務。

【民眾網諸葛志一臺中報導】因應北屯區人口增加與求職需求提升，台中市政府勞工局攜手北屯區公所升級就業服務，自115年起，原先每2週1次的駐點諮詢服務，加碼提升為每週1次，並由豐原就業服務站協同「山線地區銀髮人才服務據點」共同輪值，提供銀髮族諮詢，方便求職民眾就近取得就業服務資源及強化服務量能。

勞工局長林淑媛表示，北屯區是台中市人口最多的行政區，55歲以上中高齡人口數亦是全市第一，因此今年起特別提升駐點諮詢頻率及安排銀髮人才就服員進駐，不僅提供求職登記、就業諮詢及獎補助專案說明等服務，亦透過專業分工，強化對中高齡及高齡求職者的在地化服務。

林淑緩進一步指出，透過駐點服務能即時協助區內產業招募人才，特別是台中巨蛋、中捷建設、社會住宅及百貨商場等重大建設均需大量人力投入，未來將持續與公所建立長期協作機制；北屯區就服駐點位於北屯區公所2樓，服務時間為每週2上午9時至12時，歡迎有求職需求或中高齡民眾多加利用。