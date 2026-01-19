中市北屯就業服務再升級

北屯區長現身相挺就業服務。

因應北屯區人口增加與求職需求提升，台中市政府勞工局攜手北屯區公所升級就業服務，自115年起，原先每2週1次的駐點諮詢服務加碼提升為每週1次，並由豐原就業服務站協同「山線地區銀髮人才服務據點」共同輪值，提供銀髮族諮詢，方便求職民眾就近取得就業服務資源及強化服務量能。

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕非常重視市民的就業權益，北屯區是台中市人口最多的行政區，55歲以上中高齡人口數亦是全市第一，因此今年起特別提升駐點諮詢頻率及安排銀髮人才就服員進駐，不僅提供求職登記、就業諮詢及獎補助專案說明等服務，亦透過專業分工，強化對中高齡及高齡求職者的在地化服務。

林淑媛指出，北屯區具備工商與農業並存的優勢，透過駐點服務能即時協助區內產業招募人才，特別是台中巨蛋、中捷建設、社會住宅及百貨商場等重大建設均需大量人力投入，未來將持續與公所建立長期協作機制，並透過里長、社區及民間團體網絡擴大宣導效益，將就業資源深植鄰里；同時也會配合區公所役男抽籤及替代役退役座談會，積極進行青年就業資源宣導。

就業服務處表示，為促進在地企業與人才就業媒合，將持續連結重大建設及具大量人力需求廠商於北屯區辦理各項徵才活動，同時透過北屯區定期駐點服務，深化服務量能。北屯區就服駐點位於北屯區公所2樓，服務時間為每週2上午9時至12時，歡迎有求職需求或中高齡民眾多加利用。更多資訊請至中市就業服務處網站查詢，或電洽豐原就業服務站（04-25271812）