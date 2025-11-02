中市區產業博覽會盛大啟航 BNI啟動共好經濟圈鏈結台日雙邊經貿合作

「2025台中市區產業博覽會」在台中世界貿易中心盛大登場。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

由BNI台中市區辦公室主辦的「2025台中市區產業博覽會」在台中世界貿易中心盛大登場，現場集結上百家優質企業、政府單位及公益團體共同參與，展現台中產業的創新實力與跨域合作能量，成功締造產業交流與品牌曝光的雙贏盛會。

本次博覽會以「滿足你對家的幸福想像」為主題，從居家設計、智慧建築、綠能科技、健康美學到創意生活，全方位呈現中部產業鏈的多元與深度。現場並邀請當紅啦啦隊女孩Mimi現身助陣，以青春活力帶動全場氣氛。台中市政府經濟發展局林敏棋副局長、工商發展投資策進會林家興副總幹事均親臨現場，表達對活動的支持與肯定，並歡迎日本BNI沖繩區域夥伴前來台中展開彼此商務交流的第一步。

廣告 廣告

「2025台中市區產業博覽會」在台中世界貿易中心盛大登場。（記者楊文琳攝）

BNI國家董事謝聰評表示，活動結合海外資源，尤其是日本沖繩和千葉兩區域的執行董事更親自帶團參展，充分展現BNI強大的跨國商務鏈結量能，BNI台中市區執行董事 謝文瑋、徐佩娟指出，這場博覽會不僅是一場展覽，更是一個讓企業彼此連結、共創商機的平台。BNI長期推動共好經濟圈，期待持續凝聚台中產業力量，共同開創新契機。活動現場除攤位展示外，更有品牌講座、產品體驗、現場抽獎與民眾互動活動，吸引各年齡層熱情參與。現場買氣熱絡、媒合成果豐碩，是中部地區年度最具代表性的產業盛會。主辦單位更特別邀請熱愛生命文教基金會、勵馨基金會－馨辰花里工坊等公益團體，於現場推廣社會關懷與永續理念，台中市鎮數位發展局及工商發展投資策進會也攜手台中市十大伴手禮「微笑天使烘焙坊」共同參與，展現公私協力推動城市產業發展的決心。