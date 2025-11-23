中市十全公園公廁設人工肛門污物盆、手洗器等 打造自然綠意及通風設計
〔記者蘇金鳳／台中報導〕公廁是否乾淨象徵著城市文明，尤其是女性非常重視公廁的乾淨，台中市東區十全公園的公廁，除了有設置親子廁所及性別友善廁所，但設置了「可掀式照護床」、「人工肛門污物盆」、「手洗器」等貼心設備，照顧到了身障民眾如廁的權益，獲得環境部公廁評比項目中，地方政府推薦類「特優」肯定。
台中市政府近來推動公廁特色及優化，除了中捷綠線車站具有五星級公廁，會讓下車的民眾毫不考慮 前往使用，而公園的公廁，也努力朝向乾淨及多元邁進。
市府在台中市東區的十全公園公廁進行優化改善，內部空間依手冊規範配置適當廁間數與坐蹲比，並設置親子廁所及性別友善廁所，同步導入「可掀式照護床」、「人工肛門污物盆」、「手洗器」等貼心設備, 更兼具美學、省電環保設計，獲得了環境部舉辦「2025年我家廁所超級讚–績優公廁評比活動」，地方政府推薦類「特優」肯定。
建設局長陳大田表示，十全公園公廁透過大專院校競圖納入創意設計，以獨特橢圓造型融入周邊景觀美學，外牆以垂直鋼索攀附蝶豆花，營造自然綠意，並採自然通風設計，兼具節能與環保效益，成為此次獲獎的重要亮點。
