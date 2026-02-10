中市南區守望相助隊 春節不打烊

農曆新春佳節到來，為讓市民能安心歡度春節，臺中市南區「115年加強重要節日安全維護工作」於2月9日正式展開。今年南區共有17個里守望相助隊，共計713位隊員挺身而出，在寒冷的冬夜穿梭大街小巷，扮演「鄰里守護神」的角色，確保鄰里家戶安全與交通平安順暢。(見圖)

南區區長李美麗昨（9）日晚間代表盧秀燕市長及民政局吳世瑋局長，率隊前往各里隊部巡視慰問，並親自致贈夜間巡守慰勞費，向第一線辛苦付出的隊員們致上最深的敬意。

李美麗區長感動地表示：「因為有隊員們『馬不停蹄』地守護社區，犧牲與家人團圓的時光，才有鄰里的萬家燈火與平安，您們是南區最堅實的後盾，也是社區最溫暖的依靠！」同時，她也特別叮嚀隊員在執行勤務時，務必注意防寒保暖與自身安全，如遇可疑狀況應立即通報警方，共同構築嚴密的鄰里治安防護網。

除治安巡邏外，守望相助隊也是宣導交通安全的重要推手。李區長藉此機會提醒市民朋友，春節期間聚餐頻繁，切記「開車不喝酒，酒後不開車」。在行經無號誌路口時應減速慢行，遵守交通規則。針對長輩，李區長也溫馨叮嚀：晨間或深夜外出時，請穿著鮮豔衣物或配戴反光配件，並避免邊走路邊滑手機，確保每個人都能「平平安安出門，快快樂樂回家!」。