中市南區福正宮名家揮毫 有基督徒請大師寫「主賜平安」

中市南區福正宮名師揮毫，「馬到成功」受歡迎。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是農曆尾牙，台中市南區國光里福正宮土地公廟舉辦延續40餘年的「吃平安圓」活動，並邀請書法名師現場揮毫，寫春聯、送春聯，由於今年是馬年，很多民眾都請書法名師寫下「馬到成功」、「馬上快樂」，有信仰基督教的民眾則請書法名師寫「主賜平安」、「天賜平安」春聯，象徵台灣人對宗教包容力。

中市南區國光里福正宮是地方重要的信仰中心，每逢農曆12月16日尾牙，固定請里民吃湯圓、祈求平安，早已成為世代相傳的共同記憶。

福正宮管委會主委曾再富表示，「吃平安圓」象徵團圓與平安，今年共動員15位志工協助備料與服務，準備甜湯圓80斤、鹹米苔目70斤與民眾分享，希望大家吃得暖心，也為新的一年討個好彩頭。志工曾綵希說，甜湯圓象徵「有錢」，鹹米苔目代表「有閒」，祝福大家新的一年衣食無虞、生活從容。

市議員陳雅惠到場向里民們拜早年，表示福正宮尾牙寫春聯、送春聯活動已舉辦25年，最早自父親陳仁榮里長任內開始，年年延續並加入不同元素，近年更結合國畫創作，讓民眾欣賞牡丹等花卉作品。她說，每年邀請約5、6位書法名師共襄盛舉，寫下「馬上成功」、「馬上快樂」等吉祥春聯，讓大家在過年期間沾喜氣、迎好運。

副主委、前市議員邱素貞表示，國光里的湯圓遠近馳名，食材多由志工親自採買、清洗把關，即使寒流來襲，仍吸引數百位民眾前來拜拜、吃湯圓，展現地方信仰的凝聚力。

現場並邀請6位書畫名師現場揮毫，包括台灣省書畫教育協會副總幹事陳貞惠等人，書法筆力勁健、年畫色彩繽紛，其中「馬上幸福」、「馬到成功」等春聯最受民眾青睞。

