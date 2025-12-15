中市南屯區春安國小一甲子新校舍動土

台中市南屯區春安國小今（15）日舉行新校舍興建工程動土典禮，市長盧秀燕親自到場主持，教育局長蔣偉民、地方民意代表、社區賢達、校方師生及各界貴賓齊聚一堂，共同見證南屯區教育建設再升級的重要里程碑。盧秀燕表示，春安國小明年將迎來創校60週年，在一甲子的重要時刻動工興建新校舍，不僅是送給學校最好的生日禮物，也是耶誕與新年的雙重祝福，更象徵市府持續以行動投資孩子、深耕教育的決心。(見圖)

盧秀燕指出，春安國小新校舍工程預計於114年開工、116年完工，市府投入約2億1,060萬元，興建三層樓新校舍、共24間教室，完工後將大幅提升學校容納量，滿足學區內學齡兒童就學需求。

春安小預計明年9月新學期即可招生，補足長年以來國中不足的問題。她強調，教育是一棒接一棒的工程，只要開工，就一定要完工，為孩子鋪好未來的路。