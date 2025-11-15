中市原住民族文化節〈阿美之海〉 展現阿美族海洋文化魅力

「原聚山海屯」系列活動二部曲—〈阿美之海〉15日隆重登場。（原民會提供）

記者楊文琳／台中報導

2025台中市原住民族文化節「原聚山海屯」系列活動二部曲—〈阿美之海〉，於11月15日上午9時在台中市梧棲區頂魚寮公園隆重登場。活動以阿美族文化為主軸，結合多族群的樂舞與文化元素，透過音樂、舞蹈與傳統體驗，展現原住民族的文化底蘊與多元魅力，打造一場兼具傳統與現代感的文化饗宴。

活動由台中市政府原住民族事務委員會規劃籌辦，梧棲區公所承辦，開場由梧棲區長青學院頂寮社區「歡喜吹薩克斯風班」以多首歌曲揭開序幕，帶來熱情洋溢的迎賓演出。緊接著，以隆重莊嚴的阿美族祈福儀式正式為活動揭幕，也為整場活動注入祝福與意義。隨著多元族群表演團隊接力登場，展現各族獨具風格的音樂節奏與舞蹈語彙，呈現原住民族文化的多元共榮與融合精神。

廣告 廣告

除豐富的樂舞展演外，現場亦設置文化體驗區與特色市集，提供民眾參與原民手作、品嚐原民風味及認識族群文化的機會，讓市民以更貼近的方式感受原民文化之美。本次活動特別規劃「傳統撒網」與「嘟論（麻糬）」體驗活動，吸引眾多親子及家庭共同參與，民眾與原民朋友在互動中拉近距離，現場洋溢濃厚的部落情誼，也讓文化傳承在愉悅氛圍中呈現。此外，活動同步舉辦摸彩活動，備有多項豐富好禮，並發放抵用券，讓民眾在欣賞表演之餘也有機會滿載而歸。現場更結合公益元素，鼓勵民眾以發票兌換精美小禮；或填寫祈福卡張貼祈福牆上為花蓮受災戶祈福，將愛心化為實際行動，使活動增添溫度與社會關懷。

台中市政府原住民族事務委員會楊主任委員馨怡表示，今年是原住民族文化節首次採「分區辦理」模式，由以往一年一場，擴增為三場。除首場於大雅舉行外，15日在梧棲頂魚寮公園辦理第二場，第三場將於11月22日在太平區勤益科技大學登場，涵蓋海線、山城與屯區，讓更多族人能在生活場域中親近原民文化、感受文化之美。區長溫國宏表示，梧棲區公所很榮幸承辦本次活動，原住民族文化節是別具文化意義為族人打造專屬的節慶時刻。不僅是原民文化系列的重要起點，更是推動多元族群文化交流的關鍵契機。透過藝術表演、美食體驗與社區參與，活動讓民眾能在輕鬆的氛圍中認識原住民族的傳統智慧與文化精神。未來系列活動也將陸續登場，期盼更多市民能走入文化現場，親身感受台中市多元族群交融、共榮共好的文化魅力。