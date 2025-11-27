中市和平區幸福巴士啟航 完善偏鄉交通

記者張秉淞／臺中報導

幸福巴士來了！臺中市長盧秀燕今（28）日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援，讓海拔1,000公尺的達觀里及自由里，享受「坐得安心，搭得便利」的公共運輸服務。 盧秀燕表示，因和平區幅員大、部落分散且交通不便，市府推動預約式接送服務，協助居民就醫與日常往返，此次新路線是中央、地方與民間合作成果，將持續完善偏鄉交通。

廣告 廣告

盧秀燕表示，今天是幸福、感動又感恩的時刻，回顧民國111年市府首度在原鄉推動「幸福巴士」，第一條路線從梨山開始，就是因為和平區幅員如同一個彰化縣，高山峻谷、部落分散，許多留在原鄉的多為老弱婦孺，缺乏交通工具，無法就醫、採買或跨區活動，彷彿「美麗山林卻寸步難行」。因此市府結合中央、地方與民間超過10個單位，打造由在地團體營運、可預約接送的小型交通服務，自111年上路以來成效良好，也解決了偏鄉交通長期的痛點。

盧秀燕也感謝議會、中央及各單位協助突破法規、提供經費，使幸福巴士能順利運作。此次啟動的第二條「自達一號」路線是多方合作的成果，和平區仍有更多部落需要服務，市府會持續努力拓展路線，並期盼企業能成為「五路財神」加入支持，為原鄉帶來更多交通資源，讓和平區更便利、更幸福。

立法院副院長江啟臣表示，很高興再次陪同盧市長到和平區，市府以「在地人服務在地人」方式推動偏鄉交通，最能貼近需求並即時解決問題。感謝市府團隊用心滿足地方期待，並期盼幸福巴士持續擴增路線、提升便利性；同時鼓勵部落孩子努力練球，市府也會協助交通接送。他最後祝福活動成功，並承諾在中央全力爭取經費，持續改善原鄉交通。

中市交通局長葉昭甫表示，繼梨山地區第1條幸福巴士路線後，第2條「自達線」幸福巴士擴展至大安溪沿線，進一步串起大甲溪交通廊道，深入大安溪沿線的桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三叉坑等各大部落，經由在地雙崎社區發展協會合法轉型營運，是部落的大喜事，感謝中華汽車熱心公益捐贈車輛擴大營運量能，公路局、地方民意代表及關心原鄉發展的企業、團體踴躍出席，見證這條「走進部落、走入生活」重要路線啟航。

只要有一位居民有需要，就值得一班幸福巴士開往部落。自達線幸福巴士由居民共同命名，象徵「從自由到達觀、從部落到城市」，路線營運範圍依照在地需求延伸至和平區行政中心，從今年4月開始試營運，統計至10月底已行駛1,404班次，服務2,495人次，成效良好，展現偏鄉交通最接地氣的溫度指標。

葉昭甫說明，自達巴士除服務在地居民，位在雙崎部落的自由國小全校學生50多人，過半棒球隊成員，畢業生楊柏勛還獲選為國手，從山上偏鄉打上國際舞台，2024年第11屆U12亞洲少棒錦標賽為台灣贏得冠軍。為照顧偏鄉學童交通，將協助在地國中國小學童接駁服務，也成為陪伴球員南北征戰的最佳夥伴。

自達幸福巴士就是棒球隊的交通車，棒球小將到校訓練或到各地參賽，這輛8人座自達一號小巴，代表市府最夠力的啦啦隊，自由國小棒球教練余孟瑋與球員可以一起搭著自達幸福巴士到校訓練或赴各地出賽，希望這輛自達一號為棒球隊開往勝利之路。

自由國小的球員高興說到，這輛車好酷，希望搭幸福巴士去比賽，打出更多全壘打；居民也分享，以前長者要到鄰近部落探親或就醫，像出一趟遠門，學生上放學也要家人接送。但自從自達線上路後，生活圈變大了，就像多一個家人在照顧我們。

葉昭甫指出，為更符合在地需求，交通局團隊優化路線、停靠點和班次，並整合裕隆集團相關資源，與在地長照單位伯拉罕共生照顧勞動合作社共同導入中華汽車幸福守護計畫，透過公私協力，招募在地人服務在地人，企業力量用愛守護學童，協助長照長者移動，落實偏鄉行的權益。

葉昭甫提到，打造大梨山地區路網，將交通成果獻給自達地區的居民，跨越山區道路的幸福巴士，大幅提升偏鄉交通可及性，提供便利公共運輸品質，來自部落的駕駛熟悉地形、環境與鄉親需求，居民更安心搭乘。

交通局補充，和平達觀里及自由里在地鄉親搭乘自達幸福巴士，持電子票證刷卡不收費，透過手機雙平台下載安裝「自達幸福巴士」APP預約乘車，或撥打預約專線04-25912084，由雙崎社區發展協會客服人員服務。提醒民眾，搭車採全預約方式，請務必於搭乘前1日完成預約，體驗嶄新又溫馨的交通服務。

臺中市長盧秀燕今日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援。（中市交通局提供）

臺中市長盧秀燕今日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援。（中市交通局提供）

臺中市長盧秀燕今日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援。（中市交通局提供）

臺中市長盧秀燕今日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援。（中市交通局提供）

臺中市長盧秀燕今日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援。（中市交通局提供）