中市和平自達幸福巴士 上路

台中市長盧秀燕在雙崎九二一紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中市長盧秀燕二十八日在和平區雙崎九二一紀念公園宣布，路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈的自達幸福巴士正式上路，將讓海拔一千公尺的達觀里及自由里享受「坐得安心，搭得便利」的公共運輸服務。

盧秀燕說，和平區幅員如同一個彰化縣，高山峻谷、部落分散，留在原鄉的多為老弱婦孺，缺乏交通工具，無法就醫、採買或跨區活動，彷彿「美麗山林卻寸步難行，市府在一一一年市府首度在原鄉推動「幸福巴士」，第一條路線就從和平區的梨山開始；此次啟動的第二條「自達一號」擴展至大安溪沿線，串起大甲溪交通廊道，深入大安溪沿線的桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三叉坑等各大部落，經由在地雙崎社區發展協會合法轉型營運，是部落的大喜事，中華汽車熱心公益捐贈車輛擴大營運量能。

通車儀式，除市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、市政顧問江世大、中華汽車副總經理錢經武、裕隆集團部長陳蔓嫻、伯拉罕照顧合作社理事主席林依瑩、交通部公路局台中區監理所副所長王英泰、民政局長吳世瑋、新聞局長欒治誼、交通局長葉昭甫、和平區長吳萬福、和平區代表會主席陳志勇、副主席楊淑青、代表羅清輝、林吉財、自由里長林永智、達觀里長李嬋娟等人到場。

立法院副院長江啟臣表示，市府團隊用心滿足地方期待，期盼幸福巴士擴增路線、提升便利性；鼓勵部落孩子努力練球，承諾在中央全力爭取經費，改善原鄉交通。