中市啟動太平136線邊坡改善 預計3月底完工

台中市太平區長龍路四段、136縣道近35公里處，受去年7、8月間西南氣流帶來連續強降雨影響，道路邊坡出現土石滑落等情形，影響用路安全，台中市政府建設局為降低風險、確保通行安全，投入約1,000萬元辦理災後復建工程，相關專業評估與設計完成後，工程已於今年1月5日進場施工，預計3月底前完工。

建設局說明，施工內容包含刷除破碎及不穩定岩石，以降低潛在落石風險，並採用噴漿等工法加強邊坡穩定，由於工區腹地狹小、上邊坡地形陡峭，施工期間將視作業需求不定期實施道路管制，作業時會先將石塊刷落至路面後立即清除，市府提醒，民眾行經該路段時，應配合現場人員指揮並注意行車安全。

建設局長陳大田表示，長龍路為台中通往南投的重要觀光道路，也是自行車族常行經的路線，此次工程重點在於改善高風險落石路段，主要工序包括刷坡作業、鋼材錨錠設置及自由型框噴植，現階段正進行刷坡作業，針對裸露且不穩定的岩塊進行預防性清除，以提升邊坡結構安全，並避免雨水集中沖刷影響坡面穩定。

建設局指出，本次邊坡修復面積約2,500平方公尺，所採刷坡與噴漿工法，為近年山區道路邊坡改善的常用作法，實務經驗顯示有助於提升穩定度、降低落石發生機率。施工期間將落實交通管制與現場警戒，作業時間為每日上午8時至下午5時，依實際情況採15至30分鐘短時間放行；若遇較大型岩塊清除，管制時間將視需要延長，並由現場人員即時掌握通行狀況。

建設局也補充，去年12月已以相同工法完成太平區竹村路邊坡復建工程，完工後改善成效獲得地方肯定。本案刷坡作業預計至1月21日完成，後續將接續進行鋼材錨錠及自由型框噴植等工項，整體工程目標於今年3月底前完工，市府將持續加強安全監測與風險控管，確保道路通行安全。