中市啟動「愛胎萬計畫」 第3胎起生育津貼加碼1萬

臺中市政府力挺新生兒家庭，繼去年7月推出孕婦乘車補助，今年1月1日起再啟動3.4億元「愛胎萬計畫」，第1、2胎生育津貼2萬元；第3胎起，每增加1名子女加碼1萬元。住在新社的三寶媽彭小姐懷胎5個月，孕期產檢有好孕專車接送、生產後又可以領第3胎生育津貼加碼，讓她直呼好孕連連。

「懷這胎很幸運，多了交通補助，生育津貼又加碼！」彭小姐的大寶和二寶現在就讀幼兒園，學費、奶粉、尿布都要花錢，她開心地說，市府加碼補助，家裡原本要花的錢就可以省下來、或是做其他運用，多子女家庭獲得更實質、更有感的支持。

彭小姐也分享使用孕婦乘車補助的經驗。她住在新社、產檢需要下山到豐原，因為坐公車比較搖晃容易感到不適，所以每次都要請先生排假，開車載她去產檢。「聽說市府補助孕婦搭乘計程車，我就立刻申請，打開臺中通掃描一下就能付款，真的很方便、也減少很多麻煩。」

社會局表示，孕婦乘車每次懷孕補助30趟次、單趟最高補助200元，最高可獲6,000元計程車車資補助；截至去年12月超過5,700位孕媽咪受惠，累計服務突破4萬8千人次。

體貼孕期行動不便，孕媽咪只要準備身分證、孕婦健康手冊與產檢收據，即可用手機線上申請；開通後立即可使用乘車金，搭車時事先告知司機使用孕婦乘車補助、再用手機付款，輕鬆享受智慧便民的數位服務。

「好的政策要做、而且要愈做愈好！」社會局指出，市府從生育、養育到教育全程守護。生育津貼採現金發放，協助家長安心迎接新生命。新生兒父或母須於新生兒出生前設籍臺中市滿180天、且新生兒應於臺中市完成出生或初設戶籍登記。家長可在新生兒出生後6個月內向戶政事務所提出申請；如委由他人代辦，受託人須攜帶身分證、印章及委託書。

