中市善水國中小自行之旅 責任與禮儀的修煉

單車之旅從交通安全，簡易DIY開始

打破以年齡為標準的學習界限，讓孩子在互動中培養「帶得走的能力」與自主管理，臺中市立善水國中小20日起辦理為期3天「2026善水國中小-單車走讀DIY活動」；善水國中小校長林瓊惠表示，這不只是一趟自行車旅行，更是一次關於責任、禮儀與領導力的修煉。



善水國中小校長林瓊惠表示，透過活動讓家長老師不再為孩子的人身安全、用路安全擔心，帶孩子們安全探索更多有趣的人文及風景。這不只是一趟自行車旅行，更是一次關於責任、禮儀與領導力的修煉。

八年級的許崴哲很喜歡騎單車，學校帶著他們從認識單車開始，交通安全講習以及自行車健檢等基礎認識，讓行車更安全。這幾天的行程，他也會帶著學弟妹，提醒他們，一同體驗有趣的單車旅行。

善水國中表示，活動則是針對國中學生設計「領導統御」情境，輔導國小學生融入團隊。角色賦權，讓大孩子擔任小隊長，透過「照顧弱小」激發責任感與被尊重的成就感；團隊互助，解決青少年自我中心、易起爭執的現況，將單車技術轉化為團隊共榮的工具以及安全教育，改變「在馬路上炫技」的叛逆心態，將遵守交通規則轉化為「專業領航員」的榮譽。

善水國中小說明，3天的「單車走讀DIY活動」讓孩子認識單車、交通安全講習、自行車健檢 DIY(煞車/零件安裝)及基礎騎乘技巧訓練(變速使用、定點煞停)開始，次日進行騎乘技巧檢定、小隊分組與職責分配，實際演練團隊手勢與路口安全；第三天則經由大甲、清水、沙鹿等地，結合地方生態與人文觀察，鐵路兩鐵移動實踐、甲后自行車道挑戰、結業式及「達人」頒獎等。