中市嚴格執行第三階段防疫作為 非洲豬瘟疫情進入最後關鍵期

《圖說》盧秀燕強調，非洲豬瘟第三階段防疫正式啟動，最高強度力拚清零。

【民眾網諸葛志一臺中報導】非洲豬瘟第三階段防疫正式啟動！台中市長盧秀燕 2日在中央前進應變所表示，距離確診陽性案例已第11天，台中自10月27日起即「自動加嚴」，全國唯一對每頭斃死豬全面採檢，截至目前均為陰性。她強調，持續擴大採檢與封鎖範圍，嚴格執行第三階段防疫作為，全力確保疫情不外流，力拚早日清零、全面解封。

盧秀燕表示，市府自10月27日主動提升防疫等級，以全國最嚴格標準進行防堵。每頭斃死豬均採樣檢驗，截至目前結果全為陰性，顯示疫情僅限於案例場內。第二階段市府主動向中央申請，擴大採檢至飼主住所10處，結果皆為陰性；進入第三階段後，再將採樣範圍擴及周邊環境及排水水質，結果同樣安全。

此外，為避免環境擾動影響後續檢測，市府擴大封鎖案場周邊道路並實施出入管制。盧市長強調，今天開始是最後關鍵五天，讓疫情止於案場，就可以確定並沒有外流，便可達成早日清零解封的目的，大家可以恢復正常的生活。

副市長鄭照新表示，疫情進入最後階段，中央與地方正全力合作，採取最高強度的「清零防疫」措施。第三階段起，市府每日持續訪視全市153處豬場，高風險場也由原本55場增加至57場，顯示防疫標準全面加嚴。新增的高風險場包括為提高防疫標準，將追蹤時間軸自9月往前推到8月15日，因此增加1個高風險場；另一處是太平區圈養6頭山豬的豬場，市府已納入嚴格管理。鄭副市長感謝市民積極通報，並指出截至10月31日，化製車跟車採樣、活豬抽檢及廚餘檢驗結果皆為陰性，顯示防疫成效穩定。

針對案場管理與精進防疫措施，鄭副市長指出，為維持現場原貌、避免干擾PCR採樣，市府已擴大封鎖範圍並實施交通管制，嚴禁非防疫人員進出。同時與中央協調，在霧峰與后里優先設置電圍籬，沙鹿與文山兩處亦完成會勘，將儘速施工。為防野豬等動物挖掘廚餘，市府除覆土夯實，再加設菱形鐵網，確保掩埋區安全無虞，全面阻斷病毒外流，展現防疫決心。

農業部常務次長杜文珍表示，目前除台中案例場，全國未再發現其他非洲豬瘟案例，情勢穩定。中央應變中心自昨日起進入第三階段防疫作業，為最後5天關鍵期，將持續至11月6日。第三階段除延續前兩階段精準掌控與監測措施外，並強化三項作業，一、化製車全程隨車管理；二、加強豬場監控；三、嚴管關聯高風險場域。

杜文珍說，昨日台中市有民眾通報太平山區發現六隻飼養山豬，市府已立即啟動處置，另新增一處關聯場也同步進行防疫。她強調，非洲豬瘟防疫需全民合作，中央地方將持續緊密配合，全力防堵疫情擴散。