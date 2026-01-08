中市國中小營養午餐免費 藍白議員肯定綠譏髮夾彎

盧秀燕宣布115學年公立國中小營養午餐免費，藍白議員肯定，綠譏髮夾彎。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕今天（8日）宣布，營養午餐免費是政府責任，115學年度起，台中公立國中小營養午餐全面免費，議會國民黨團書記長李中建議擴大至高中職，民眾黨議員陳清龍也支持投資教育。民進黨團總召周永鴻譏諷政策髮夾彎，議員林德宇則酸議員建議、市民建議，盧市長都不聽，一定要蔣萬安講才有用？

李中表示，黨團近幾年多次建議，希望市府調高對國中小營養午餐的補助，若市府財源允許，希望最好全額補助，並加碼補助公私立高中職，很高興經過爭取，終於獲得善意回應，市府推出公立國中小營養午餐全面免費政策，追加預算，國民黨團一定大力支持，更希望擴及高中職。民眾黨議員陳清龍表示，盧秀燕市長宣布台中市將邁入「營養午餐全面免費」新時代，不僅是全市家長的福音，更是「理性問政」帶動城市進步的最好證明！支持投資孩子，投資未來。

民進黨議會黨團總召周永鴻說，總算聽到家長聲音，但盧秀燕髮夾彎宣布營養午餐免費，遲來的福利，證實過去「非法定福利」說詞，全是推託。（寇世菁報導）