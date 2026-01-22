中市國光國小人行道破損 議員陳雅惠抨市府讓學生走在危機中

圖說：議員陳雅惠針對家長陳情指南區國光國小人行道出現裂縫、破損及高低不平，抨擊市府讓孩子通學彷如走在危機中。（記者鍾麗如攝）

台中市政府推動「城南之心」工程，陸續進行多處路段人行道改善工程，議員陳雅惠今天針對家長陳情指稱南區國光國小正義街側人行道出現多處裂縫、破損及高低不平，行走時容易踩空或絆倒，抨擊市府未優先顧及學校周邊最需要的安全動線，讓孩子每天通學彷如走在危機中。

教育局表示，已督促校方提報改善需求，並邀集相關單位會勘，提醒學校若通學路徑存在人行道鋪面修繕、騎樓占用、阻礙設施移除、無障礙斜坡道建置等問題，可函報教育局，將邀集相關單位會勘協助改善。

陳雅惠指出，對於國光國小正義街側人行道出現多處裂縫、破損與高低不平，加上補丁痕跡明顯，不僅行走時容易踩空或絆倒，更對學童與長者構成安全風險，她要求將學校旁的通學路線，列為優先人行道改善範圍。

陳雅惠表示，國光國小正義街段應以人行道部分重做、牆面補強方式改善，由於校園圍牆具有安全防護功能，一定要保留，不應因施工方便就拆除或變更設計，她認為可針對牆體結構補強並粉刷整修，即能兼顧校園安全與市容景觀。

陳雅惠指出，國光國小仁和路段緊鄰正義街交叉路口，該路段綠蔭盎然、樹冠成蔭，有「綠色隧道」美稱，是地方長輩日常運動散步的重要路線；因此，市府推動城南之心工程，應同步重視居民每天使用的步行環境，避免工程只做表面，卻忽略生活需求。

教育局表示，市府一一四年度已協助三十六個學校退縮騎樓地或改善無遮簷人行道，總計投入二千０五萬一百四十八元經費。此外，也協助大雅區陽明國小等六所學校提報申請內政部國土署「永續提升人行安全計畫」，獲中央核定一億九千一百八十七萬九千元，協助學校改善校園通學路徑及銜接社區鄰里易肇事路口、高風險路廊等，建構讓家長放心、學童安心的通學路網。