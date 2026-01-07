中市國小師涉辱罵學生 家長意見分歧校方召開教評會

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中潭子區某國小導師遭控訴對學生不當管教，多次在班上公開辱罵特定學生，家長提申訴，此師調離現職接受調查，卻引發其他家長反彈；校方今天召開教評會，決定老師是否停聘。

人本教育基金會今天陪同學生家長出席，在台中市議會民進黨團辦公室召開記者會，市議員王立任、張家銨出席。人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，自五年級開始，此師多次在班級上公開辱罵特定學生，「沒帶腦袋來學校」，將學生比喻為「烏龜」、「胖子」，更要求班上其他學生附和，時間長達3個學期。

控訴家長表示，孩子長期遭情緒性、羞辱性的言語辱罵、貼標籤，老師要求同學不要跟孩子做朋友，導致孩子被排擠；此師在臉書（Facebook）社群封鎖家長，家長無法掌握孩子在校狀況與班級資訊，孩子返家後常莫名哭泣、焦慮。

曾芳苑說，申訴後校方啟動程序，學生即發現書包、抽屜疑似被翻動，此師在觀察期間向其他家長訴苦，洩漏學生個資，學生家長也收到其他家長威脅；去年12月26日此師被調離導師職位，一週後校方撤回，重回班級後開始冷暴力對待學生。

家長出示此師與其他家長對話紀錄，此師「建議」家長可透過1999或與教育局反應，「維護教育公義，守護26個孩子及導師的權益及情緒」。

另一方家長則透過學生會林姓副會長傳達想法，她指出，教師在班上情緒化發言及辱罵學生，對此教育方式也不認同，但學期僅剩1週，突然更換導師恐衝擊其他學生學習，希望可先恢復導師教學，讓學生課業不受影響。

台中市教育局透過文字稿回應，已要求學校以最快速度重啟審議程序，7日學校再召開教評會審議，決定老師是否停聘靜候調查。（編輯：陳仁華）1150107