中市國小普及化大跑步熱鬧登場 逾4,500名師生齊心奔跑

學童奔跑賽道間盡情揮灑青春活力

為促進學童身心健康、培養運動習慣，臺中市政府教育局每年與國小體育促進會舉辦大型跑步活動，「114學年度臺中市國小普及化大跑步」在臺中都會公園盛大舉行，全市近200所小學、超過4,500名師生熱血參與，現場氣氛熱鬧非凡。

教育局專門委員劉姵君表示，市長盧秀燕十分重視體育，持續推動各項學校體育活動，此次普及化大跑步特別選在風光明媚的臺中都會公園舉辦，讓學生能在自然環境中奔跑，享受運動的暢快與健康。

龍井國小校長張勇生指出，這次活動由龍井國小與追分國小共同承辦；此次競賽以班級為單位報名，取各班最快完賽的12位學生，其中女生至少5人，總完賽時間為成績依據，用時最短者獲勝，透過班級合作與同儕激勵，不僅增進團隊凝聚力，也提升學生參與運動的熱情。

教育局表示，此次賽事路線自臺中都會公園賞月廊道草坪區起跑，繞行園區一圈，全程約1.3公里。也特別感謝臺中都會公園管理站提供舒適的場地支持，維他露基金會贊助獎品，以及臺中市國小體育促進會（清水國小）、臺中市體育總會田徑委員會、龍井國小與追分國小共同協力辦理活動，為學生打造一場兼具挑戰與樂趣的運動盛會。

教育局指出，透過「普及化大跑步」活動，孩子們在汗水與歡笑中奔跑，不僅鍛鍊體魄，更學會了團隊合作與堅持不懈的精神，教育局將持續推動多元運動活動，讓運動成為臺中學童生活中最快樂的一部分。