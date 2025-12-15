中市園道涼亭遭街友占用 市府會勘後將拆除

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市東區立德街園道涼亭老舊、長期遭街友聚集占用，衍生垃圾堆積、異味飄散及治安疑慮，嚴重影響周邊居民生活品質。市議員陳雅惠接獲陳情反映後，市府15日辦理會勘後，相關單位達成共識，同意拆除該處兩座涼亭，從公共空間管理著手，改善多年來反覆出現的亂象。

到場參與會勘的市議員陳雅惠表示，拆除只是第一步，市府必須同步規劃後續管理與關懷配套，否則問題恐怕只是轉移，無法真正解決，也難以讓居民安心。

陳雅惠指出，多位居民向她陳情反映，立德街園道兩座涼亭原本是社區居民休憩使用的公共空間，近年卻淪為街友長時間滯留、夜宿場所，不僅影響行人通行安全，夜間噪音與環境髒亂情形，更讓居民長期處於不安之中，要求市府正視並提出具體改善作法。

為回應地方訴求，市府建設局養護工程處邀集社會局、警察局、環保局及東區區公所等相關單位到場會勘。經現場討論後，各單位取得共識，同意拆除兩座涼亭，以降低街友長期聚集誘因，回應地方多年來的期待。

陳雅惠呼籲，街友問題不能只停留在「拆設施、趕人」的表面作法，市府應啟動跨局處合作，由社會局結合街友中心加強溝通與規勸，提供關懷、安置與輔導資源，避免問題轉移，讓公共空間真正回歸安全、友善的使用初衷。