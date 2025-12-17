中市圖沙鹿深波分館獲圖書館奧斯卡獎！

中市圖沙鹿深波分館邀請知名導演李建成，辦理「小小導演一日工作坊」。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市立圖書館沙鹿深波分館憑藉獨具特色的電影館藏、跨界閱讀活動與深耕社區的創新服務，榮獲有「圖書館界奧斯卡」之稱的教育部第三屆「圖書館事業貢獻獎—標竿圖書館獎」。頒獎典禮由館長曾惠君代表受獎，為深波分館的努力與亮眼成果寫下里程碑。

中市圖表示，沙鹿深波分館一一二年完成耐震補強與空間改造後，明亮通透、全齡友善的新風貌重新啟用，深受讀者喜民眾愛，也接連榮獲「建築園冶獎」及「國家卓越建設獎」肯定。沙鹿深波分館以電影為主題，收藏豐富的電影館藏並定期舉辦影展、映後座談及導演交流活動，場場皆吸引滿場觀眾；同時與家庭教育中心合作設置「家庭教育圖書角」，每季精選親子、婚姻與家庭關係主題書籍，打造溫馨閱讀場域。

沙鹿深波分館為讓閱讀深入社區與校園，分館主任與館員們與沙鹿在地各級學校密切合作，推動永續教育、多元閱讀課程、小小館員體驗、機器人工作坊等活動，讓孩子在日常中自然培養閱讀習慣。此外，亦與靜宜大學、弘光科技大學、嶺東科技大學數位媒體設計系、社區大學及好好園館等單位建立長期合作，形成「閱讀共同體」，為地方閱讀文化注入新能量。

館長曾惠君表示，味丹文教基金會多年捐助沙鹿深波分館館舍維護、設備更新及活動等經費，味丹文教基金會今年也榮獲中華民國圖書館學會「社會服務獎」。基金會與各界的支持，讓圖書館得以推出更多優質服務，陪伴市民打造更美好的閱讀生活。