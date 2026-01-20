中市圖迎寒假推出大師講座、營隊

太平坪林分館辦理「飛行工程營」讓學習變成動手實作的趣味挑戰。

寒假怎麼玩得既充實又有收穫？台中市立圖書館替大小朋友準備了一整個假期的「學習冒險行程」！從繪本教父開講、故事與數位編輯營隊，到結合單車、飛行工程與藝術手作的跨界體驗，邀請市民走進圖書館，邊玩邊學，讓寒假充滿驚喜與收穫。

市府文化局表示，綠美圖開館以來，中市圖持續把國際級講者帶到市民身邊。寒假重頭戲將於1月24日登場，特別邀請格林文化創辦人、被譽為「繪本教父」的郝廣才與市民面對面交流。曾帶領臺灣童書首度拿下義大利波隆那國際大獎的他，將在講座「從經典《百科全書》出發」，用幽默又犀利的方式，陪大家一起練習提問、翻轉思考，發現閱讀原來這麼好玩。

想讓孩子寫得更好、也更懂數位世界？中市圖總館推出兩大營隊。「歷史超轉彎—國小故事創作營」讓孩子變身時空旅人，把課本裡的歷史寫成自己的冒險故事；「圖書館特派員—青少年數位編輯營」則帶著國中生走進採訪現場，實際操作數位編輯，培養媒體識讀與內容創作力，為未來加分。

不只總館精彩，各分館同樣熱鬧登場。太平坪林分館推出「數學武林秘笈」、「冬季藝術營」、「蒙式五感教育」及「飛行工程營」，讓學習變成動手實作的趣味挑戰；烏日分館攜手自行車文化探索館舉辦「單車小集錦－實用騎行技巧大公開」，帶孩子認識正確騎乘與安全觀念，以及插畫家愚魚老師的手提袋創意彩繪；精武圖書館的毛根藝術創作；石岡分館的多元手作課程等，內容豐富，適合大小朋友一起來參與。

中市圖表示，圖書館不僅是市民最溫暖的「城市客廳」，更是啟發想像與築夢的基地。除了精彩的實體活動，也提供24小時不打烊的電子書資源，讓閱讀隨時在線。更多活動資訊請至中市圖官網（https://www.library.taichung.gov.tw/）查詢。