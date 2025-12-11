中市圖首展「世界的索引」12/13登場 綠美圖開館亮相

全台首座結合市立圖書館與美術館的文化新地標「台中綠美圖」將於12月13日下午1時正式開館，台中市立圖書館總館同步推出開館展「世界的索引」，以法國18世紀啟蒙運動的《百科全書》為核心，串連人類文明重要課題，呈現圖書館作為「城市百科全書」的新定位。

文化局表示，本次展覽以狄德羅等人編纂的《百科全書》為切入點，從知識的分類方式回望人類理解世界的歷程，並展示圖書館在現代社會中的角色轉變——不僅是資訊的保存場域，更成為引導市民拓展視野與參與知識建構的重要平台。

廣告 廣告

策展人張婉真教授指出，展覽以「記憶、理性、想像」三大主題梳理知識脈絡，引導觀眾在不同思維中穿梭，感受知識生成的層次與流動，展場也融入18世紀洛可可風格，由色彩、光線與展品共同營造具有歷史感與觀展深度的氛圍。

文化局長陳佳君說，本次除展出澄定堂收藏的《百科全書》外，也與奇美博物館、國立科學工藝博物館、台灣大學醫學院等單位合作，借展19世紀印刷機、鳥鳴琴、燈籠鐘、鳥類標本與腦神經模型等館藏，多元物件讓觀眾從紙本文字走向立體世界，更直觀理解知識如何在歷史中累積、流動並影響當代。

中市圖說明，「世界的索引」自12月13日起展至明年5月31日，展區分布於總館3樓大廳、5樓世界講堂及6樓語言文學區。展期內亦推出延伸活動，包括結合手作與創意書寫的「編織我的百科全書」工作坊，以及鼓勵市民參與知識建構的「維基百科撰寫工作坊」。