中市圖「世界的索引」12/13綠美圖登場 一同探索城市的百科全書

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】全台首座結合市立圖書館與市立美術館的文化新地標—台中綠美圖將於12月13日下午1時正式開館！台中市立圖書館總館同步推出開館展「世界的索引」，內容匯集了法國十八世紀引領啟蒙運動的《百科全書》，並結合人類文明重要議題，帶領市民展開一場跨越三個世紀的知識旅程，展現中市圖作為「城市百科全書」的全新定位。

▲中市圖「世界的索引」，展出臺灣大學醫學院「大腦神經模型」。

文化局指出，「世界的索引」透過狄德羅等人編纂的《百科全書》回望人類在過去三百年間理解世界的方式。展覽不僅呈現百科全書的知識如何被分類與詮釋，也展現圖書館作為現代社會的新角色—不只是累積與保存資訊，更是陪伴市民拓展視野、深化思考及參與知識建構的搖籃。

策展人張婉真教授表示，「世界的索引」展覽以「記憶、理性、想像」三大主題梳理知識脈絡，引導觀眾在不同思維模式間自由穿梭，感受知識生成的多重層次。展場融入十八世紀洛可可美學語彙，以色彩、光線與展品營造兼具知識深度與歷史氛圍的觀展體驗。

文化局長陳佳君表示，展覽除了展出澄定堂珍藏的《百科全書》外，亦與奇美博物館、國立科學工藝博物館以及國立台灣大學醫學院等機構合作，借展十九世紀印刷機、鳥鳴琴、燈籠鐘、鳥類標本與腦神經模型等珍貴館藏。透過這些跨時代、跨領域的實體物件，觀眾能從紙本文本走向立體世界，更直觀地理解知識如何在歷史中累積、流動並影響當代生活。

中市圖說明，「世界的索引」展期自12月13日至明年5月31日，在圖書館3樓大廳、5樓世界講堂、6樓語言文學區展出，邀請市民在展覽中開啟一段探索知識、理解世界的全新旅程。此外，圖書館也推出延伸活動，包括結合手作與創意書寫的「編織我的百科全書」工作坊，以及全民參與的「維基百科撰寫工作坊」，鼓勵市民透過實作加入知識建構的行列，延續啟蒙精神，打造屬於台中市民的知識地圖。