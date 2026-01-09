中市圖AI互動書展「時光未央．追憶未來」 邀民眾開啟閱讀新體驗
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「原來，我的回憶真的可以被寫成一篇故事！」走出台中市立圖書館總館時，不少體驗過的民眾都帶著這樣的驚喜與感動。中市圖總館三樓大廳推出「時光未央．追憶未來」書展，其中AI互動體驗區運用科技將個人記憶轉化為文字，自綠美圖開館以來吸引眾多民眾駐足參與。展覽將持續至2月8日，邀請民眾走進圖書館，親身感受「回憶被書寫」的閱讀新體驗。
▲民眾只需輸入文字，AI即時生成，現場可列印帶回，成為獨一無二的閱讀回憶。
「時光未央．追憶未來」書展由知名作家王聰威擔任策展人，從法國文學經典《追憶似水年華》出發，以「時間、記憶與感知」為核心，規劃自然、電影、食物、愛情、香氣、音樂、旅行與視覺藝術（設計）等8大主題選書，並融入與台中城市記憶相關的閱讀內容，邀請民眾在書頁之間，持續展開對未來閱讀的想像。
在展區中，AI化身為法國作家普魯斯特，民眾只需輸入一段屬於自己的回憶文字，AI便會即時生成一篇專屬的極短篇文章，將生活片段轉化為細膩而富含情感的文字，並可現場列印帶回，成為一次獨一無二的閱讀紀錄。有家長分享，「原本只是陪孩子來看書，卻意外被AI互動深深吸引。孩子輸入的是第一次自己借書的回憶，看到文字被印出來時，他很認真地說，這是『我的故事』，那一刻我們都很感動」。
參與綠美圖建設工程的工程師分享，他輸入工程期間的工作點滴，沒想到生成的文字「彷彿真的讀懂那段日子」。他表示，文章中寫出了工程過程中的疲累與堅持，以及完工後的驕傲，讓他萌生將這篇極短篇作為禮物，送給一同完成綠美圖的同事留念。
中市圖表示，「時光未央．追憶未來」不只是一場書展，更是一段讓記憶被傾聽、讓閱讀持續生長的溫柔邀請。此外，青少年和兒童主題書展也翻轉過去的由圖書館自行策展方式，採市民參與方式，邀請策展人帶領青少年和兒童共創，讓閱讀視角能以同儕的角度出發與分享。更多活動資訊請上中市圖官網查詢。
