中市地政局實價登錄結合AI大突破 榮獲AI創新應用競賽優等獎肯定

台中市政府地政局，今年在「台中市智慧城市AI創新應用競賽」中，以「實價登錄健診DIY」、「預售租賃預檢系統」及「3D實價登錄」三項創新服務脫穎而出，榮獲「優等」肯定，充分展現地政局在AI智慧治理領域的成果與實力。（如圖）

地政局長曾國鈞表示，這次獲獎的三項服務皆導入AI科技，以提升地政資訊透明度與便民程度。其中，「實價登錄健診DIY」協助民眾快速自行檢視申報資料正確性，降低資料錯誤風險；「預售租賃預檢系統」透過AI預先從已申報資料中辨識可能錯誤的案件，協助民眾於期限內完成更正，朝向「實價登錄零處罰、申報資料零錯誤」的施政目標邁進；「3D實價登錄」則利用AI運算建立3D虛擬城市資料庫，以立體方式呈現實價登錄資訊，讓民眾以更直觀的方式掌握不動產交易狀況與市場行情。

曾國鈞局長指出，這次地政局以AI科技落實資料品質管理、空間資訊整合與預檢機制，正是智慧城市政策中「智慧治理」與「智慧服務」的重要示範。

地政局強調，未來將持續與市府智慧城市政策接軌，深化AI、大數據、圖資整合等技術應用，進一步優化地政流程、縮短行政時間並強化資訊可視化呈現，打造更高效、透明、便捷的地政服務環境。