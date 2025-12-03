中市地稅局打造AI客服 智慧城市競賽獲特優

記者蕭宇廷／臺中報導

數位治理是政府的重要發展方向，臺中市近年致力發展智慧城市，地方稅務局打造全國版的「地方稅AI客服」，在市府舉辦的「智慧城市AI創新應用」競賽中，獲得最高榮譽特優第1名，今（3）日由市府秘書長黃崇典頒獎並表示，AI已成為城市治理的重要趨勢，市府在對外服務上持續導入智慧化應用，提升市民便利性與服務品質。

黃崇典強調， AI的發展不能只著眼於外部、更必須同步強化內部流程，如行政作業自動化、資料分析決策等，讓科技真正融入日常治理；唯有內外並進，才能打造更高效、精準且具前瞻性的智慧城市。

地稅局長沈政安指出，全國版的地方稅AI智慧客服由臺中地稅局整體規劃，結合AI對話引擎與自然語言處理技術，協助民眾快速解決稅務疑問，進一步整合全國地方稅線上申辦服務，提供從查詢、試算、繳納到申辦的完整服務流程，解決民眾所有的繳稅問題。

地稅局補充，今年首次舉辦的AI創新應用競賽，共有25個機關提案參賽，地稅局能從中脫穎而出、獲得特優第1名，實屬不易；此外，今日的頒獎典禮也安排地稅局簡報，分享如何導入AI技術推動服務轉型，獲得與會人員的熱烈迴響。

地稅局進一步表示，未來將持續善用新興AI技術，並以人為本的視角深化智慧客服應用，讓AI成為全民可依賴的稅務助手；同時不斷為數位治理注入創新動能，持續推進便民服務品質的提升與智慧城市的實踐。