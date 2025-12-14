中市地稅局首創主動節稅機制與AI客服 幫民眾省稅逾億元

中市地稅局首創主動節稅機制與AI客服。

▲中市地稅局首創主動節稅機制與AI客服。

談到稅務，許多民眾總覺得複雜又有距離感，台中市政府地方稅務局卻翻轉傳統思維，以科技為後盾、以市民為核心，打造「智慧又有溫度」的稅務服務模式。透過全國首創的主動節稅機制與AI智慧客服，地稅局不僅主動替民眾找出可享有的減免資格，更成功為市民累計省下超過億元稅金，同時兼顧節能減碳，成為全國地方稅務的創新典範。

地稅局長沈政安表示，地稅局全國首創導入資料採礦技術，自行撰寫SQL程式，從數百萬筆資料中精準篩選出符合減免資格的對象，主動寄發節稅通知，協助民眾減免或退還稅款，包括低收入戶房屋稅、身心障礙者車輛使用牌照稅、自用住宅地價稅，以及重購自用住宅土地增值稅等，真正做到「不讓市民多繳一分冤枉稅」。

廣告 廣告

沈政安指出，隨著數位科技快速發展，地稅局也積極朝向「數位治理」邁進，推出全國版地方稅AI智慧客服「地稅小幫手」，整合稅務諮詢、稅額試算、線上申辦及線上繳稅等功能，提供24小時、全年無休的一站式服務，讓民眾免出門、免請假，就能隨時隨地完成稅務需求。自系統上線以來，使用滿意度高達九成，估計已減少超過10萬5,000公斤碳排放，成功同時實現便民服務與環境永續的雙重目標。

地稅局說明這項創新服務也屢獲各界肯定，先後榮獲亞太智慧城市大獎、行政院政府服務獎、《財訊》智慧城市AI應用卓越獎，以及市府智慧城市AI創新應用競賽特優與智慧城市創新應用獎等多項殊榮，展現台中智慧稅務的全國領先地位。

地稅局補充，面對高房價與弱勢族群租屋壓力，局方也透過跨機關合作，結合租稅政策與主動減免措施，協助降低弱勢族群居住負擔，提升自住民眾購屋與換屋能力，相關作為亦榮獲衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」肯定，彰顯稅務政策在社會照顧上的關鍵角色。