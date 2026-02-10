中市執行食用油脂專案稽查 3件標示不符各裁罰4萬元

食安處一共抽驗油脂產品63件、查核標示137件，其中3件標示不符，其餘均合格。（圖：食安處提供）

針對近日台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油，台中市食品藥物安全處為維護市民消費權益，已經完成轄內下游業者清查，並要求違規商品全面停止販售、下架回收。

食安處說明，涉嫌違規油品下游業者分布全台17縣市，經查台中市轄內共有2家下游業者，義盒盒餐廳進貨24瓶，現場僅剩1瓶已開封油品，已立即責令停止使用；晉新實業社（烘焙材料行）進貨4,952瓶，現場庫存413瓶已全數退回上游，並同步將該產品自蝦皮平台下架，同時通知其下游餐廳及公司行號辦理退貨。目前台中市已無該違規油品於市面販售或流通。

廣告 廣告

為防範偽冒或品質不符的油品流入市場，食安處持續執行「食用油脂稽查專案」，針對台中市20家食用油脂製造業者進行源頭查核，重點包括食品業者登錄、添加物使用、食品標示及食品良好衛生規範（GHP）等項目，並抽驗原料及產品共33件，檢驗重金屬與黃麴毒素等指標。結果查獲瑞益油行製造的「蔴油」、「花生油」，以及金潤益食品工業有限公司製造的「黑蔴油」等3件產品，其飽和脂肪酸與反式脂肪酸含量與外包裝營養標示不符，已違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項規定，分別裁罰4萬元，並完成回收與改正。

此外，食安處也派員到各大賣場、超市及餐飲場所，抽驗市售油脂產品30件，並查核標示100件，結果均符合相關法規。整體而言，專案期間共抽驗油脂產品63件、查核標示137件，其中3件標示不符，其餘均合格。

食安處說，油品品名應與產品實際本質相符，業者務必落實自主管理，嚴禁摻偽、假冒或標示不實。若油品成分與包裝標示不符，依《食品安全衛生管理法》第28條規定，最高可處新台幣400萬元罰鍰，呼籲業者誠實標示、共同維護商譽與市民健康。

民眾如欲查詢最新稽查或抽驗結果，可至「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」（https://gov.tw/eyJ）查詢，或撥打台中市食安處專線04-22220655洽詢。（張文祿報導）