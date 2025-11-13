中市夏天高溫戶外工作易熱危害 議員要求市府購買風扇衣防中暑

多位市議員要求市府為第一線戶外工作員工採買風扇衣。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕氣候極端，中市年平均高溫天數已突破百日，民進黨多位市議員指出，市府有很多員工及委外勞工需要戶外工作，如清潔隊、勞檢員等，面對中市各機關提供的熱危害防護設備不足，要求市府要為這些員工購置風扇衣，減輕溫度防熱中暑。

市長盧秀燕表示，購買風扇衣，很多局處機關都已採購試辦，像勞工局已採購10件，環保局採購50件試辦，相關局處都在執行，但使用者使用感覺最重要，會看員工的回饋，再進行評估；此外，風扇衣並不便宜，有議員去日本博覽會購買比台灣便宜，希望國內廠商價格能便宜。

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達今天在市政總質詢指出，台中市天氣相當炎熱，長期在戶外工作的民眾，若沒有做好防護，就容易熱中暑，勞動部已擴大補助風扇衣冰背心等高溫作業的防護具，市府應有積極作為。

張玉嬿現場詢問勞工局、環保局等，是否有為需要在戶外工作的員工買風扇衣？

勞工局長林淑媛表示，今年9月勞動部才將風扇衣納入補助範圍，勞檢處購買10件給勞檢員使用，因為今年未編列預算，明年積極爭取預算，目前訂定補助要點及管理計畫中；環保局副局長陳政良表示，預計採購50套。

張玉嬿表示，近年夏季極端高溫頻傳，前幾天農曆立冬高溫甚至達31度C，如此炎熱的環境下，仍有許多市府直屬與委外的基層勞工，長時間暴露在烈日中作業，多數僅有帽子、袖套等基本防護，身體散熱與降溫裝備嚴重不足。

張玉嬿並拿出2件風扇衣現場示範，長按開關後，內建的雙渦輪風扇系統馬上可以感受到在衣服內形成氣流循環的涼爽感，將熱氣與汗水帶走，經過測試可以讓體感溫度降低約3度，希望全市戶外高溫作業勞工都能擁有這項基本的職安配備，要求市府先示範起。

