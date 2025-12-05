中市外埔區毛豬產銷班第1班 榮獲全國十大績優農業產銷班





農業部114年全國十大績優農業產銷班評選，台中市外埔區毛豬產銷班第1班在六千多個產銷班中，激烈競爭下脫穎而出，榮獲全國十大績優農業產銷班殊榮，四日假新樂天大飯店辦理成果發表暨表揚大會，會中藉由觀賞績優產銷班事蹟影片、頒發有功人員獎狀，最後與長官、貴賓合影留下值得紀念的一刻，以作為其他農業產銷班學習典範，帶動產銷班升級，全面提升農業競爭力。

班長連引言表示，外埔區毛豬產銷班第1班成立於民國98年，班員數計27人，經營規模達6,397頭毛豬。以「科技養豬、環保加值」為核心理念，帶領產銷班成為此次全國唯一入選的畜牧產銷班。該班長期深耕養豬專業與產銷整合，近年來配合政策陸續導入智慧餵飼系統與環境監控等設備，更結合光電設施及沼液、沼渣回收系統，推動綠能循環農業，展現高度環保意識與實踐力。

廣告 廣告

同時，外埔毛豬產銷班第1班共同採購生產資材並統一毛豬運銷機制，有效節省生產成本及提高整體產值，部分班員則自創「天麴豬」等加工品牌，推出水餃、香腸等多元產品，積極進軍實體通路與電商平台，透過品牌加值與創新行銷方式增加產值。班成員也連續榮獲「百大青農」、「農業青年大使」等殊榮，持續為養豬產業注入新能量，並積極參與食農教育、社區交流與農業推廣等。

外埔區代理區長鄭進來表示，農業部每2年舉辦「全國十大績優農業產銷班評選」，評審項目包含產銷班的基本組織運作、組織功能運用與績效、經營管理績效及政策配合度等，外埔區毛豬產銷班第1班各面向成績皆名列前茅，能在諸多競爭下脫穎而出，榮獲全國十大績優農業產銷班，實屬不易，與有榮焉!更對於班員積極打造低碳永續現代豬舍、糞尿資源再利用，並結合智慧科技與環保理念飼養豬隻深表讚許，直指該班不啻是畜牧業極具標竿的學習榜樣，更為台灣畜牧產業現代化轉型立下優良典範，外埔之光實至名歸。

更多新聞推薦

● 接見美國外交政策全國委員會訪團 賴清德：持續推動國防改革及深化台美關係