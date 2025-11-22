中市外埔區馬鳴國小歡慶60週年 盧秀燕到場祝賀
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市外埔區馬鳴國小今(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，市長盧秀燕親自到場祝賀「馬到成功、一鳴驚人！」盧秀燕表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，但在她心中是最棒的學校。感謝歷任校長、家長校友會及教師團隊，致力於校園建設與課程革新，每一位小朋友都是我們的心肝寶貝，祝福學校60歲生日快樂！
▲台中市外埔區馬鳴國小今(22)日舉辦60週年校慶嘉年華。
盧秀燕指出，60年來，非常感謝歷任校長、家長校友會、民意代表們與教師團隊對馬鳴國小的照顧，從3班小校發展至今日設備完善的學習園地；為拉近城鄉差距，近年來市府提供學校多項補助、投資2000多萬，完成校舍耐震補強、電力改善、午餐廚房升級、遊戲場與運動場整建，並規劃於今年增設無障礙電梯，希望能打造更安全友善的校園環境，讓孩子在舒適安全的環境中快樂成長。
教育局說明，校慶運動賽事今天熱鬧登場，從個人項目的田徑賽、跳繩，到團隊運動大隊接力，孩子們揮灑汗水、學習合作與突破自我；嘉年華活動更是高潮，包含創意進場、開幕典禮、精采演出、趣味闖關、三代同堂合照與校友感恩回娘家時刻，學生與社區家庭共同分享榮光，場面溫馨感人。
校長王俊華表示，60年是一段承先啟後的重要旅程，感謝歷任校長、教職團隊及家長社區的支持與信任，讓馬鳴國小在教育路上持續閃耀，陪伴孩子勇敢探索與幸福成長，為迎接60週年，馬鳴國小自四月起陸續展開系列慶祝活動，融入課程與日常學習，讓慶祝成為孩子成長的一部分；馬鳴國小將繼續以科技、人文與健康為教育核心，深化英語沉浸課程、綠色教育與創意教學，打造安全、幸福、具國際視野的校園。
其他人也在看
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 22 小時前
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 21 小時前
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 20 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 23 小時前
大小學伴相見歡 慈濟大學大學伴帶小學伴DIY
讓大小學伴「相見歡」，慈濟大學邀請「大小學伴線上教學計畫」的合作學校，花蓮縣立豐濱國中、富源國小、瑞穗國中的學生們，透過破冰遊戲、食農教育及防災課程等，促進雙方情感，也從實體課程中學到教室外的知識。國立教育廣播電台 ・ 21 小時前
願賭服輸！預言颱風假失準 兌現百隻烤雞台東「放生」
台灣1家烤雞業者日前放話「颱風沒放假就送烤雞」，今（22）日履行承諾，在台東市區免費送100隻烤雞。活動原訂上午8點開放排隊，現場一早就湧入人潮，名額在11點前即全數發完，場面熱鬧。業者更自掏腰包請排隊鄉親喝飲料，讓民眾直呼「有夠貼心」。中時新聞網 ・ 23 小時前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 20 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 22 小時前
114年新任國中小學家長會長授證暨會務交流聯誼
花蓮縣政府於十一月二十二日（星期六）在花蓮福容飯店舉辦「一一四年度新任國中小學家長會長授證暨會務交流聯誼」活動，邀集全縣國中小學新任及連任家長會長參與，藉由授證與交流（見圖），肯定家長對教育的投入，並促進學校與家庭的良性互動。活動開始以家長會長增能研習揭開序幕，由家長協會前理事長，現任客家事務處潘乾鑑處長親自分享，談到家長在孩子教育中扮演極重要的角色，分享過去長期擔任家長會長與學校合作的成功案例與家長委員會的經營策略，更期許透過有策略的會務管理，不僅能有效提升家長會的運作效率，還能促進家校合作，共同為孩子的教育發展努力，營造親師生更優質的學習環境。縣長徐榛蔚表示，家長是孩子教育的重要夥伴，家長會的參與與支持，不僅協助學校推動教育政策，更能透過建言與協作，幫助學校掌握學生需 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 23 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 23 小時前
田野調查結合日語教學 大葉大學應日系國際移動師資
大葉大學應用日語學系邀請日本奈良教育大學榮譽教授岩本廣美蒞校，展開為期四天的「國際移動師資」教學活動。課程由應用日語學系助理教授謝君慈精心規劃，結合一年級的「初級日語讀本與文法」、三年級的「高級日語讀本與文法」與「中日筆譯技巧」課程，透過日語教學與校園田野調查相互結合，展現應日系長期耕耘跨領域學習與實作導向的教育特色。在課程中，岩本教授引導學生以小組方式進行主題探索，並親手發放校園地圖，帶領學生實際走入校園進行觀察及資料收集。學生需將觀察到的位置與資訊標示於地圖，回到教室後再共同整理、分析並繪製大型主題地圖，並以日文整理主題特點、優勢及可能的改善方向。最後，學生以日文進行成果統整與口頭發表，完整體驗「觀察—紀錄—討論—表達」的跨域學習歷程。活動中，學生的表現亮眼，三年級學 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
龍潭高原國小110週年校慶園遊會 張善政：持續打造優質學習環境
桃園市長張善政22日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110週年校慶園遊會」。張市長表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。張善政指出，高原國小曾分出龍源國小與三和國小，充分彰顯其教育能量與影響力。校內樂團亦與龍潭管弦樂團長期合作演出，展現學生在音樂藝術領域的亮眼成果。張市長肯定學校在學業與藝術教育上的均衡發展，鼓勵孩子們持續追求卓越、發揮天賦。教育局表示，市府近年來積極改善高原國小校園環境及教學設備，包含半戶外球場、幼兒園環境改善、跑道整修、晨曦樓防風雨窗工程與智慧學校數位學堂等多項工程，同時持續補助營養午餐，確保學生獲得健康安全的學習條件。市府將讓校園持續升級，打造更適性、更友善的就學環境。活動包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府教育局長劉仲成、高原國小校長林志展及家長會長張光賢等均更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 21 小時前
建國科大60歲！校友捐款逾200萬 傑出企業主回娘家祝壽
彰化建國科技大學創校60周年，今日舉辦校慶，學校準備了大蛋糕，由校長江金山等人一起切蛋糕祝賀學校60歲生日快樂，許多校友特別回娘家為學校慶生，有校友就指出，學校人才輩出，臥虎藏龍，許多傑出校友已是企業主，他們捐款、認購畫作等，以實際行動挹注學校的長遠發展，總金額逾200萬元，展現對學校的向心力。中時新聞網 ・ 22 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 23 小時前
危險！北市工地「天降鋁板條」 影片曝光
危險！北市工地「天降鋁板條」 影片曝光EBC東森新聞 ・ 23 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 22 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 16 小時前