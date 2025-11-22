中市外埔馬鳴國小校慶 雲林大埤白沙屯媽祖駐駕賜福
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市今(22)日有多所國小舉辦校慶，外埔區馬鳴國小舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，校方邀請來自雲林縣大埤白沙屯媽祖駐駕，讓師生參拜祈福。台中市長盧秀燕表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，每一位小朋友都是大家的心肝寶貝，祝福學校60歲生日快樂，「馬到成功、一鳴驚人！」
今日馬鳴國小校慶焦點是大埤白沙屯媽祖鑾轎駐駕操場，讓師生跟信眾鑽轎底，並設立香案敬拜媽祖；盧秀燕指出，60年來，非常感謝歷任校長、家長校友會、民意代表們與教師團隊對馬鳴國小的照顧，從3班小校發展至今日設備完善的學習園地；為拉近城鄉差距，近年來市府提供學校多項補助、投資2000多萬，完成校舍耐震補強、電力改善、午餐廚房升級、遊戲場與運動場整建，並規劃於今年增設無障礙電梯，希望能打造更安全友善的校園環境，讓孩子在舒適安全的環境中快樂成長。
馬鳴國小校長王俊華表示，60年是一段承先啟後的重要旅程，馬鳴國小自四月起陸續展開系列慶祝活動，融入課程與日常學習，將繼續以科技、人文與健康為教育核心，打造具國際視野的校園。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
癮君子車廂抽菸 台鐵列車長廣播訓斥：請你當個人
台北市 / 綜合報導 坐火車時，列車長常會透過廣播，提醒旅客注意事項，日前卻有人違規，在車上抽菸，被列車長用廣播嚴詞喝斥，請你「當個人」。事件在社群網站引發討論，台鐵表示，有播音流程以及注意事項，做為教育訓練教材，讓列車長廣播有所依循，另外也提醒旅客，不要以身試法，否則最高可以開罰一萬元，損人不利己。台鐵上下車，月台上旅客來去匆匆，每位乘客帶著不同的心情，準備前往下個目的地，搭車時每個人，都有自己的習慣，利用零碎的時間，記者吳任瑜說：「在列車上有的乘客把握時間休息，有的人在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸。」在列車上有的乘客，把握時間休息，有的在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸，有網友在社群網站發文，當車時聽到列車長嚴厲訓斥，請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人。貼文迅速引起討論，有人說這是，史上最強的車長，這廣播也太帥，不過也有民眾認為，好像有點太激動，民眾說：「反正不要講得，那麼難聽就好了。」、「是可能有出一口惡氣，但可能以列車長的身分來講，可能不太適合講這樣的話，可能制止他就可以了。」台鐵回應公司有，播音流程、注意事項，做為同仁教育訓練教材，會將播音詞存入列車長，補票機PDA內，在廣播時有所依循，民眾都不希望，在禁菸的空間聞到菸味，有乘客分享，遇到類似事件會這麼做，民眾說：「如果是我聞到，我覺得懷疑有問題的話，我應該會通知(列車長)，對，但是我應該不會主動，去跟對方說，因為不知道對方是不是很奇怪的人。」、「我不是一個對菸味，特別敏感的人，但就是有些人是，所以就尊重，大家彼此尊重。」在台鐵車廂抽菸，根據菸害防制法，最高可以開罰1萬元，可別因小失大，做了損人也不利己的行為。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。自由時報 ・ 21 小時前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)這輛車，開到一半突然停下來，駕駛遲疑了一兩秒，決定把標誌，輾過去，另外的車子，也有繞著走的，到底地面上的，是什麼？細看一下，原來圖案長這樣，有編號，四邊形，綠底，上面有六個紅色三角形，尖端相連。在彰化市民族路與中華路口，貼著幾張民眾覺得很陌生的圖案，其它的道路，也有，甚至引發民眾"陰謀論"，PO文問，這該不是被中國鎖定的吧？彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)消息一傳出去，在社群上發酵，有的民眾覺得好玩，有的人質疑，該不會害人"犁田"吧？公部門跳出來解釋了，原來是地政單位，在做航照測量的一個標記的地方。公路局則說，在道路上貼圖案，必須事先申請，否則對往來車輛行車安全，恐怕有疑慮。定位座標圖在完成任務之後，已被全面拆除。原文出處：「這些地點」被中國鎖定了嗎？ 解密彰化市路面「三角神秘標」 更多民視新聞報導悲情庇護島！ 彰南路庇護島被撞10次反光桿包圍無效嗶一下多10秒！路口「1裝置」2類人受惠網狂讚校門口只有斑馬線無號誌燈 學生上學過馬路超驚險民視影音 ・ 20 小時前
腎好人不老！網友推8大「護腎食物」 幫你顧好你的腎
腎臟不僅是身體的排毒器官，更與荷爾蒙平衡及水分代謝密切相關。然而，現代人因飲食重油重鹹、作息不規律，常使腎臟在無形中承受過多負擔。本篇將整理網友熱議的天然「護腎食物」，一起看看有哪些食材能幫助您養腎顧健康！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「護腎食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大護腎食物有哪些。NOW健康 ・ 1 天前
影/颱風假失準！烤雞業者願賭服輸 台東「放生」百隻烤雞
「雞」不可失！近日，台灣一名烤雞業者因預測鳳凰颱風的颱風假失準，決定兌現承諾，於台東市區免費發放100隻烤雞。該活動原定於上午8點開始，卻吸引了大量民眾前來排隊，名額在11點前即告罄，現場氣氛熱鬧非凡。業者更自掏腰包為排隊的鄉親提供飲料，讓民眾感受到其誠意。中天新聞網 ・ 21 小時前
賴總統宣布重啟公地放領政策 展現照顧農民決心
行政院今年5月拍板宜蘭縣蘇澳鎮大南澳試辦「公地放領」後，賴清德總統今天(21日)前往彰化關心公地放領政策執行情形，並宣布停辦17年的「公地放領」政策將正式重啟。總統表示，只要符合農地繼續農用、承租人是自耕農，且符合國土復育及環境保育等三大基本條件，就可申請「公地放領」，展現政府照顧農民的決心。 台灣自2008年停辦「公地放領」政策，歷經17年，行政院基於土地正義，於今年5月拍板以宜蘭縣蘇澳鎮大南澳地區80公頃台拓地重啟「公地放領」政策。 賴清德總統21日前往彰化關心公地放領政策執行情形，並聽取內政部長劉世芳簡報公地放領計畫及當地農民代表分享耕作狀況，也實地視察放領農地，了解國有地出租情形。 總統表示，台灣以農立國，政府十分關心並照顧農民，在前總統蔡英文任內及他擔任行政院長期間，政府推出多項重要政策改革照顧農民。總統也指出，2003年前總統陳水扁與時任行政院長游錫堃就曾推動「公地放領」，但1999年遭逢地震及後續多次重大風災，導致放領計畫暫停。 總統隨後當場宣布，政府經過1年多、超過100場會議及跨部會合作，將正式重啟「公地放領」政策，以協助自耕農取得農地，並處理歷史遺留下來的土地問題，中央廣播電台 ・ 1 天前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
屏東縣 / 綜合報導 其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，而嘉義同樣有汽車擋住宮廟神明進出的路線，廣播許久不見駕駛蹤影，最後廟方人員挽袖試圖抬車但車輛卻抬不起來，一動也不動。2024年東港迎王祭典上，這台轎車擋住千歲王爺的路，只好眾人合力，展開移車大作戰，現場民眾說：「一二三，一二三，一二三。」好幾個壯丁合力扛車，看起來就像兩排「人肉千斤頂」，車輛逐漸被抬起，員警也在旁指揮，成功移車後，響起熱烈掌聲和歡呼。廟會出現車輛擋道，已經不是首次發生，過去在嘉義這間宮廟，同樣也有汽車，擋住神明進出的路線，不管怎麼廣播駕駛都沒現身，廟方人員挽袖抬車，卻抬不起來，遇上束手無策的情況，移車花招不少，人肉抬車或許不會造成車損，但專家就提醒，如果是用堆高機移車，作業時會對底盤金屬結構處施加壓力，容易造成變形受損。保養廠技士楊先生說：「底盤有一些結構會比較脆弱，它如果往上頂的話，一定會造成板金損壞，還有排氣管這類的東西，對啊，有時候油箱在那邊也是很危險。」律師嚴庚辰說：「如果說你把車子毀損到的時候，極有可能會產生一個損害賠償的問題。」民眾合力抬車或動用機具，都只是為了讓活動順利進行，但強制移車仍存在風險，駕駛臨停遵守規定，保持電話暢通，互相體諒，麻煩就能少一點。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
"雙金歌王"公園開唱! 沈文程:明年5月當第一個"高齡換照"
生活中心／綜合報導雙金歌王沈文程日前部長陳世凱合體，宣導高齡駕駛換照政策明年5月即將上路，廣告播出後大受好評。週末沈文程來到象山公園快閃，透過金曲連發、以及輕鬆互動，讓長者們沉浸在歌聲中，輕鬆接收高齡換照新觀念。民視 ・ 21 小時前
旗山造勢湧萬人！林岱樺稱「民調第一」遭政治追殺 盼公平競爭
民進黨立委林岱樺今（22日）在高雄旗山舉辦第二場大型造勢活動，現場湧入2萬人參加，她在台上強調，自己將過去25年的青春奉獻給高雄，卻只因「民調第一」就被政治追殺，現在只求公平競爭，希望鄉親能在初選民調上給予支持。同時，林岱樺也承諾，若當選高雄市長，將重罰非法掩埋，解決廢棄物非法傾倒的問題。鏡新聞 ・ 17 小時前
計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告
社會中心／綜合報導來看這司機為了搶排班，居然對來載客的小黃運將動粗！有運將投訴，到台北香格里拉飯店載客，卻遭台灣大車隊的司機攻擊，不但出言辱罵，甚至出手打掉手機，拉扯過程胸口也被抓傷。他不堪受辱，驗傷提告。不過，台灣大車隊發聲明，否認香格里拉飯店士專屬排班點，也召回動粗司機釐清過程，不排除解除合作！一大早，司機看到飯店人員招手，原本開心轉進飯店準備載客。沒想到卻遇到同業，暴力相向！計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）受傷司機陳兆旋痛批指出，「車進來，他有對我閃大燈，還按喇叭，然後下車過來，走到我旁邊跟我講說，這是他們台灣大車隊排班點，就是說有出言恐嚇說，要把我打死之類的。司機出示行車紀錄器，只見對方衝過來，右手揪住運將胸口，左手指著開始威脅！只見兩位司機互嗆說，「你以為我不敢打你嗎？」，「(來啊)看什麼，你看什麼！」而且衝突不只一次，運將中午再回飯店，想找司機溝通，結果對方看到手機在拍，又抓狂了。計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）兩人爆發激烈衝突，不斷嗆說「拍什麼拍」，另一名司機還把手機打掉，互搶手機，全被行車紀錄器都有拍起來。這次更兇，把運將壓在畫面左側，連手機都打掉。受傷司機陳兆旋痛批指出，「你只要說聲道歉，但是對方卻認為說，我在故意找他麻煩，那時就是抓我衣服的領口，就是造成我胸口，皮膚有輕微撕裂傷」。不理性的行為，讓陳姓運將不願再忍，直接驗傷提告。台灣大車隊聲明，更是重重打了動手司機一耳光。不但否認香格里發飯店是專屬排班點，而且確認施暴，至少停機七天、甚至終止合作。這下，這名火爆司機，恐怕要為自己魯莽行為付出沉重代價！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告 更多民視新聞報導應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查民視影音 ・ 16 小時前
嘉縣舉辦全國舞蹈積分賽總決賽 600名選手角逐年度榮耀
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣今22日舉行「2025全民聯合舞蹈運動全國錦標賽暨中華民國舞蹈運動總會績優台灣好報 ・ 20 小時前
耕元盃棒球賽各組冠軍出爐 除獎金外再獲一頭豬 (圖)
2025年耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽在台東舉行，22日為賽程最終日，各組冠軍除獎金外還能獲得1頭豬，將由大會宰殺後送獲勝隊伍。中央社 ・ 20 小時前
台東縣政府百萬元培訓熱氣球飛行員 僅2名額
（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府明年預計投入逾百萬元經費，培訓2名熱氣球飛行員，大學畢業具有良好英語能力即可報名，即日起開始報名，預計12月初截止。中央社 ・ 22 小時前
陳雪甄摘金馬女配爆哭 感謝看見暗處支持的配角們
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂頒獎，陳雪甄以「人生海海」抱回最佳女配角獎。她登台後激動落淚表示，花了17年才站到台上，配角在暗處支撐細節，謝謝大家看見他們。中央社 ・ 17 小時前
中職／海洋對山林上演逆轉秀 8下曾昱磬陽春砲追平後連續4安2連勝
亞洲冬季棒球聯盟22日進行台灣內戰，前一次雙方交手台灣海洋以15：1大勝，此役則是打得相當激烈，直到8局下海洋才在落後局面下先追平再超前，最終以5：3逆轉拿下勝利。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死EBC東森新聞 ・ 23 小時前
大小學伴相見歡 慈濟大學大學伴帶小學伴DIY
讓大小學伴「相見歡」，慈濟大學邀請「大小學伴線上教學計畫」的合作學校，花蓮縣立豐濱國中、富源國小、瑞穗國中的學生們，透過破冰遊戲、食農教育及防災課程等，促進雙方情感，也從實體課程中學到教室外的知識。國立教育廣播電台 ・ 21 小時前
東北風持續影響！12縣市強風特報 戶外活動防天外來物
根據中央氣象署的最新報告，因受東北風影響，今（22）日台灣多地發布陸上強風特報，警示時間將持續至明（23）日晚間。特報指出，12縣市將可能出現平均風速6級以上或陣風8級以上的強風。氣象署提醒民眾在戶外活動時需提高警覺，特別注意路樹及不堅固建築物可能被強風吹落的危險。中天新聞網 ・ 20 小時前
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
（中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導）知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。中央社 ・ 1 天前
主席高峰會談「藍白合」 盧秀燕：為國家帶來新契機
藍白19日舉行高峰會，這也是國民黨主席鄭麗文上任後首次正式與民眾黨主席會談，引發各界討論。台中市長盧秀燕今天表示，相信他們一定會為藍白合、為國家帶來新的契機。中天新聞網 ・ 22 小時前