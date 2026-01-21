中市多管齊下廚餘去化奏效，日均廚餘量降至76公噸、減幅逾7成。（圖：中市府提供）

面對非洲豬瘟防疫與廚餘去化挑戰，台中市政府透過「廚餘減量」、「處理收費分流」及「升級養豬場廚餘利用監控系統」等三大措施，降低過渡時期焚化廠處理廚餘負荷，並兼顧防疫。環保局表示，經由努力，台中市廚餘量已從114年非洲豬瘟發生後的每日平均273公噸，降至76公噸，減幅超過7成，明顯紓解廚餘處理壓力。

環保局長吳盛忠指出，配合中央政策，115年是禁止廚餘養豬的轉型緩衝期，家戶廚餘禁止養豬，為兼顧防疫與物價穩定，台中市家戶廚餘持續進焚化廠發電，市府在114年底已宣布今年（115）2月底前免收處理費，日前更表示免收處理費政策將延續至年底。

吳盛忠說，有關中央正面表列的事業廚餘，115年轉型期間，仍可合法養豬再利用，若選擇進焚化廠，則依一般事業廢棄物收費標準計價，以價格差異引導家戶與事業廚餘分流，並要求清運業者不得哄抬價格。此外，環保局已協調廢棄物公會建置媒合與進廠量移轉機制，確保社區廚餘去化順暢。

環保局表示，為確保廚餘來源安全，養豬業者僅得收受符合環境部規定的正面表列事業產源，環保局每日審核養豬場所提報的產源清冊，目前已核准約1,350家產源，每日再利用量達約101公噸。此外，市府也積極媒合具有廚餘再利用資格的養豬場在核准飼養量下收受餐飲業廚餘，維持事業廚餘去化管道穩定。

環保局強調，為提升生物安全，環保局已輔導轄內32家合法養豬場全面建置「廚餘蒸煮監控系統（AIoT）」，確保蒸煮溫度與時間符合法規，並要求清運車輛裝設GPS即時追蹤系統，強化運輸管理。AIoT系統具備即時告警功能，一旦發現異常，環保局將立即啟動確認程序，必要時進行跨局處聯合稽查。自元旦恢復廚餘養豬至1月19日止，已累計稽查259家次，均未發現違規。

環保局說，透過制度分流、處理收費誘因與科技監控，不僅大幅降低廚餘日均量、減輕焚化體系負擔，更提升廚餘再利用的防疫水準，未來將持續落實科技監控與跨機關稽查，守護台中市民健康，打造永續的廚餘管理模式。（寇世菁報導）