中市大安推廣新品種「黃金芋頭」 獲糕餅業者青睞

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區農會今日舉行「大安芋頭行銷推廣活動」，行銷大安芋頭，由於大甲芋頭知名度較高，大安農會總幹事蔡建宗表示，大安芋頭其實就是大甲芋頭，因為兩地相鄰，起源同一產區，皆是使用雪山山脈留下的大安、大甲溪水灌溉，可謂是系出同門，且在大甲農會舉行的芋頭比賽中，大安的芋頭可說是常年得獎，大安芋頭品質有保證。

大安區農會今舉行大安芋頭行銷推廣活動，表揚20名獲獎芋農，蔡建宗表示，大安區位於大安溪與大甲溪間的沖積平原，土壤肥沃、環境條件優越，所產「檳榔心芋」以口感綿密、芋香濃郁深受市場肯定。此外，農會近年特別「飛天豬辦桌」饗宴，結合多道當季芋頭料理，並選用新品種「黃金芋頭」入菜。

蔡建宗說，農會常年舉行芋頭評鑑比賽，帶動大安芋頭產業發展，在共同運銷和農產品加工方面，一直是他們推動的目標，藉此穩定芋頭價格，去年整體運銷平均價格1公斤50元，讓農民可以賺一些錢，降低市場不穩定的現象。

蔡建宗說，大安區1名農民在2019年意外種出4株黃色芋頭，經種苗改良場輔導之下，現在成為大安獨有黃金芋頭，該名農友也透露，產量落在3200至4000株，待今年取得品種權，將大面積推廣，現已有糕餅廠商聯繫，希望將黃金芋頭做成糕餅芋泥餡料。

大安區農會推廣在地芋頭，推出芋頭料理。(記者張軒哲攝)

